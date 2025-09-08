偉詮電8月業績大增 股價衝上漲停板

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

IC設計廠偉詮電（2436）近期公布8月業績，月增逾一成，該公司8日早盤股價衝上漲停板。

偉詮電8月合併營收為3.24億元，月增幅度為14.9％、年增17.8％，累計前八月合併營收為23.3億元，年增幅度為18.4％。

偉詮電兩大主力產品線中，USB PD晶片主要供應筆電與遊戲機應用，其中遊戲機應用受惠於客戶端推出新主機的效應。任天堂日前推出最新主機Switch 2，據了解，偉詮電供應Switch 2電源中的USB PD晶片。

偉詮電先前表示，2022年併購陞達科，合併綜效已顯現，繼電源IC產品線之後，其散熱風扇馬達驅動IC產品線也已逐漸站穩腳步。

