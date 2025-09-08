空頭嚇不走多頭！品安緊鎖漲停 華邦電、南亞科衝人氣雙冠王

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台積電（2330）8日早盤延續上周五ADR強漲3.49%氣勢，股價一度漲至1,195元、直逼前高，帶動半導體族群多頭氣勢，其中，記憶體族群華邦電（2344）、品安（8088）跳空漲停開出，南亞科（2408）也快閃紅燈，號召記憶體族群連袂強攻，合力拉抬集中市場指數再度刷新歷史新紀錄、達24,729.96點。

惟南亞科股價已連漲4日，且鄰近60元整數關卡，開盤約15分鐘後反壓傾巢而出，股價急速翻黑，一度探低至51.8元，影響華邦電漲幅隨之縮減，晶豪科（3006）、十銓（4967）、宇瞻（8271）等也陸續翻黑；所幸，品安仍緊鎖漲停36.5元，且有超過6300張買單排隊，穩住族群多頭陣腳，華邦電、南亞科也在承接買盤積極下，約11:00成交量已分別突破30萬與24萬大張，穩居台股人氣冠亞軍，呈現整裝再出發勢態。

品安的主要產品包括記憶體模組（DRAM）、快閃記憶體（NAND Flash）及相關應用產品，例如指紋辨識碟、快閃記憶卡、隨身碟、SSD及讀卡機等。品安近年來以代工生產為主，並且也提供OEM/ODM代工服務，產品應用市場涵蓋個人電腦、工業控制、伺服器、車用電子和消費性電子產品等多個領域。金士頓退出後，品安也在積極發展車用電子市場，取得車規認證，並且擴展多元製造，降低單一市場波動風險，提升業務彈性。

品安的產品銷售遍及亞洲、美洲與歐洲，且與多家國際品牌有合作，市場版圖涵蓋PC、伺服器、工控及車用電子領域。

基本面表現上，品安7月營收1.49億元，月增22.07%、年增78.55%；前7月營收7.53億元，年增35.17%。2025年上半年營收6.04億元，稅前淨損大減至928.8萬元，每股虧損0.15元，優於去年同期的每股虧損0.34元。

產業面上，隨著AI應用需求急遽升溫，記憶體大廠正加速資源轉向高毛利的新世代產品。自2025年上半年起，全球DRAM三大龍頭以及中國長鑫存儲已相繼宣布逐步停產DDR4規格，市場預期最快至2026年下半年，全球DDR4產能將明顯收縮。此一趨勢可望推升相關台廠供應鏈的出貨與獲利，成為新一波受惠焦點。

