中華電信「小金雞」掛牌上市 蜜月行情夯、漲幅狂飆近四成

中華電信（2412）子公司中華資安國際（7765）於8日以承銷價238元掛牌上市，一開盤一度大漲百元，來到343.5元，早盤漲幅近四成，來到333元附近。

中華資安是中華電信小金雞，去年大賺一個股本，主要業務是提供企業與個人上網資安服務，包括事件過程中資安檢測、監控與應變、事件調查與鑑識等資安專業服務。

中華資安2022年營收14.12億元，營業利益2.58億元，淨利2.01億元，每股純益6.15元；2023年營收16.96億元，營業利益3.43億元，淨利2.69億元，每股純益7.8元；2024年營收19.73億元，營業利益4.64億元，淨利3.79億元，每股純益10.47元，已賺逾一股本。