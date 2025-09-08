麥格理最新報告按讚鴻海 喊目標價300元

外資麥格理證券發布最新報告按讚鴻海（2317），預期鴻海集團結盟東元與日本軟體銀行（Softbank），將大幅增加鴻海在主權AI計畫的機會，將鴻海12個月目標價由205元提升到300元，增幅逼近五成。

麥格理指出，美國星際之門（Stargate）計畫要在未來四年投資5,000億美元，在最佳情境下，預估鴻海可拿下70%的投資金額規模，即3,500億美元，或是一年約870億美元。至於在基本的情境下，若是不計算整體資料中心建設成本的話，鴻海可以拿下40%，或是一年500億美元整體潛在營收規模。

麥格理認為，鴻海提供模組化的資料中心，包括伺服器機櫃、資料中心基礎設施、電力系統等，可帶來更多價值，在主權AI趨勢下，鴻海以高度的系統整合優勢明顯受惠。

麥格理認為，若以輝達GB系列的AI伺服器機櫃來計算，每年可以貢獻鴻海1.7萬櫃（基本情境）到3萬櫃（最佳情境）之間。因此預估2026年到2027年，主權AI將可陸續貢獻鴻海的業績。

麥格理表示，鴻海8月營收符合第3季的預期，其中，雲端網路產品部門的月增率表現不錯，即第3季的AI伺服器機櫃出貨量朝成長三倍目標邁進，這也暗示著9月業績將會強勁成長，並看好第4季持續增長。

麥格理強調，鴻海已與東元換股結盟，雙方可利用鴻海的硬體，以及東元的電機電力系統，一起發展模組化的資料中心，而且東元有Google資料中心計畫的經驗，此舉將會縮短資料中心從土建到營運的前置期，增加鴻海的附加價值。

鴻海也公布將旗下位在美國俄亥俄州的廠房賣給軟銀，並與軟銀結盟進軍AI伺服器業務，軟銀是美國星際之門的主要合作夥伴，法人預期將增加鴻海成為星際之門計畫主要伺服器供應商的機會。