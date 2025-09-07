事欣科上月業績月增33% 穩健向上

工業電腦廠事欣科（4916）昨（7）日公布8月營收3.02億元，月增33%，但較去年同期減少7.99%；前八月營收21.68億元，年減13.21%。

據悉，事欣科8月業績較7月大增逾三成，主要受惠部份航太、博弈訂單遞延出貨，以及波音試產訂單進展順利。

事欣科上半年在公司持續進行策略挑單出貨及營運控管下，營收雖年減12.94%，本業獲利則明顯提升，連續二季毛利率及營益率約分別持穩在20%及8%左右。

展望後市，法人指出，第4季為事欣科傳統旺季，在訂單能見度穩定下，公司營運表現可望持穩向上，有機會刷新單月營收新高紀錄。

此外，波音為川普政府關稅談判下最大受惠者，迄今包括中東各國、東南亞越南、印尼及日本對美採購清單上，波音都名列其中，後續可能還有接單利多，事欣科獲波音認證並打入其供應鏈，光是試產訂單就超過500萬美元（約新台幣1.5億元），後續也可望擴大到民航機的供應鏈中。

因應波音增加產能要求，事欣科同步規劃並調整美國加州及墨西哥產能，預期墨西哥第3季完成產能調整到位後，美國及墨國於航太及國防工業合計產能將倍增。