眾福科越南廠明年 Q1 量產

戶外耐候強固型顯示器廠商眾福科（3168）站穩休閒航海船舶用顯示器市場後，積極揮軍專業船舶等大尺寸新產品領域。因應客戶需求，眾福科新設的越南廠，規劃明年首季量產供貨。

眾福科總經理俞思平預告，2025年將是豐收的一年。眾福科已從面板和觸控為主的產品線，進入到顯示系統產品開發市場，尤其是大型專業船舶的大尺寸新產品，這類新客戶涵括台灣、美國及歐洲等地，並非以往的休閒航海客戶群。

展望下半年，眾福科認為，第3季及下半年客戶接單狀況符合預期，船舶及特殊車輛本季業績將優於上季；第4季醫療及船舶接單狀況明確，特殊車輛訂單較不明朗。

談到關稅議題，眾福科表示，直接出貨至美國約占25%比重，由於顯示器出口到美國仍在豁免項目，目前不受關稅影響。