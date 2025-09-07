聽新聞
眾福科越南廠明年 Q1 量產

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

戶外耐候強固型顯示器廠商眾福科（3168）站穩休閒航海船舶用顯示器市場後，積極揮軍專業船舶等大尺寸新產品領域。因應客戶需求，眾福科新設的越南廠，規劃明年首季量產供貨。

眾福科總經理俞思平預告，2025年將是豐收的一年。眾福科已從面板和觸控為主的產品線，進入到顯示系統產品開發市場，尤其是大型專業船舶的大尺寸新產品，這類新客戶涵括台灣、美國及歐洲等地，並非以往的休閒航海客戶群。

展望下半年，眾福科認為，第3季及下半年客戶接單狀況符合預期，船舶及特殊車輛本季業績將優於上季；第4季醫療及船舶接單狀況明確，特殊車輛訂單較不明朗。

談到關稅議題，眾福科表示，直接出貨至美國約占25%比重，由於顯示器出口到美國仍在豁免項目，目前不受關稅影響。

關稅 美國 顯示器

相關新聞

宏碁旗下安圖斯 攻 AI 伺服器

宏碁（2353）衝刺子公司「老虎隊」業務，宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠指出，旗下安圖斯科技去年開始進入AI伺服器市場，攜...

達興材半導體接單旺

受惠於半導體材料產品出貨逐季成長，達興材料（5234）正積極擴產並推出新產品上市，以滿足客戶先進製程量產需求。

致伸前三季拚賺半股本

致伸（4915）本季延續上季2B及AIoT專案出貨動能，法人估計，本季營收可望季增個位數百分比，業績挑戰一年來單季高點，...

矽格上月業績月增1.2% 受惠客戶追單

半導體封測廠矽格（6257）昨（7）日公告8月合併營收16.09億元，月增1.2%，年增6.5%；前八月合併營收126....

事欣科上月業績月增33% 穩健向上

工業電腦廠事欣科（4916）昨（7）日公布8月營收3.02億元，月增33%，但較去年同期減少7.99%；前八月營收21....

