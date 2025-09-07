宏碁旗下安圖斯 攻 AI 伺服器

宏碁（2353）衝刺子公司「老虎隊」業務，宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠指出，旗下安圖斯科技去年開始進入AI伺服器市場，攜手ODM廠推出搭載輝達AI晶片的伺服器產品，目標切入中小型AI伺服器標案需求，趕上業界前段班對手。

安圖斯產品業務涵蓋工作站、儲存設備、伺服器、觸控大屏等；解決方案有Altos aiWorks AI運算平台、AltosCloud VDI虛擬桌面及AltosCloud IDV桌面虛擬化等，扮演宏碁集團衝刺AI伺服器先鋒。

侯知遠強調，安圖斯將善用宏碁集團多年來在東南亞商用市場累積的人脈及資源，拿下學校、科研機構及政府AI伺服器標案。

宏碁泛亞區旗下「老虎隊」子公司，包含鎖定家電業務的宏碁智新、維修業務的海柏特、工作站及伺服器為主的安圖斯。以今年上半年營運來看，宏碁智新成長較為迅猛，海柏特表現平平，安圖斯業績變動較大。侯知遠指出，「宏碁在AI伺服器這塊不能缺席！」該公司近幾月已在東南亞市場跑標案，期待能很快開出紅盤。

安圖斯主要與ODM廠合作，已推出最新一代AI伺服器Altos BrainSphere R680 F7，產品最高支援八張NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell伺服器版本或NVIDIA H200 NVL GPUs。