聽新聞
0:00 / 0:00

致伸前三季拚賺半股本

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
致伸董事長潘永中。聯合報系資料照
致伸董事長潘永中。聯合報系資料照

致伸（4915）本季延續上季2B及AIoT專案出貨動能，法人估計，本季營收可望季增個位數百分比，業績挑戰一年來單季高點，毛利律維持17%高檔水準；隨匯率回穩，前三季有望賺近半個股本。

致伸不評論法人預估的財務數字；該公司前八月營收為398億元，年增0.37%。

依據致伸日前釋出本季營運展望，美元營收預計年增中高個位數百分比，受惠產品持續優化，毛利率可望維持去年同期水準。

致伸上季來自AIoT新專案貢獻挹注，單季毛利率17.5％，改寫新高，為財報一大亮點，上季來自AIoT應用營收占比約33%，預期本季有望維持相當水準。

依資訊產品訂單能見度來看，整體資訊產品表現將年增個位數，PC周邊表現優於電競周邊，智慧生活隨新專案陸續挹注，估計本季季增高雙位數，但因部分消費聲學產品周期結束，仍維持個位數年減，將持續開發高附加價值消費性聲學產品，並優化客戶組合。

車聯及智慧物聯應用方面，受惠新專案貢獻， Auto／AIoT 預期成長強勁，預期年增高雙位數；專業聲學有機會年增個位數，並持續拓展車用聲學市場。致伸預期，下半年來自Auto／AIoT營收占比可望與上半年持平，有助提升整體毛利率表現。

因應關稅及地緣政治，在客戶訂單要求下，致伸泰國二廠預計今年底完工，同時，台灣竹北創新育成中心預計9月啟用，做為研發AI及多感合一技術中心及小量多樣化生產的重要基地。估計到今年底，泰國產能占比有望自25%拉高至30%。

致伸董事長潘永中日前表示，致伸是少數兼具視覺影像與聲學核心的大型企業，技術重心聚焦多感合一應用，定位為「多感合一完整AI解決方案商」，持續開拓邊緣AI在視覺科技領域的應用，如公共安全設備與AIoT（B2B）解決方案，已開發出37種不同感測技術及應用。

AI 致伸 營收

延伸閱讀

泰王御准 華裔富豪阿努廷正式出任總理

定向越野／第5屆泰國國際定向越野錦標賽 聽奧國手莊詠智再得1銀

定向越野／第5屆泰國國際定向越野錦標賽 莊詠智公開組披銀

泰國新當選總理每天說粵語 阿努廷：「我是100%中國人後代」

相關新聞

宏碁旗下安圖斯 攻 AI 伺服器

宏碁（2353）衝刺子公司「老虎隊」業務，宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠指出，旗下安圖斯科技去年開始進入AI伺服器市場，攜...

達興材半導體接單旺

受惠於半導體材料產品出貨逐季成長，達興材料（5234）正積極擴產並推出新產品上市，以滿足客戶先進製程量產需求。

眾福科越南廠明年 Q1 量產

戶外耐候強固型顯示器廠商眾福科（3168）站穩休閒航海船舶用顯示器市場後，積極揮軍專業船舶等大尺寸新產品領域。因應客戶需...

致伸前三季拚賺半股本

致伸（4915）本季延續上季2B及AIoT專案出貨動能，法人估計，本季營收可望季增個位數百分比，業績挑戰一年來單季高點，...

矽格上月業績月增1.2% 受惠客戶追單

半導體封測廠矽格（6257）昨（7）日公告8月合併營收16.09億元，月增1.2%，年增6.5%；前八月合併營收126....

事欣科上月業績月增33% 穩健向上

工業電腦廠事欣科（4916）昨（7）日公布8月營收3.02億元，月增33%，但較去年同期減少7.99%；前八月營收21....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。