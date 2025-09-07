致伸前三季拚賺半股本

致伸（4915）本季延續上季2B及AIoT專案出貨動能，法人估計，本季營收可望季增個位數百分比，業績挑戰一年來單季高點，毛利律維持17%高檔水準；隨匯率回穩，前三季有望賺近半個股本。

致伸不評論法人預估的財務數字；該公司前八月營收為398億元，年增0.37%。

依據致伸日前釋出本季營運展望，美元營收預計年增中高個位數百分比，受惠產品持續優化，毛利率可望維持去年同期水準。

致伸上季來自AIoT新專案貢獻挹注，單季毛利率17.5％，改寫新高，為財報一大亮點，上季來自AIoT應用營收占比約33%，預期本季有望維持相當水準。

依資訊產品訂單能見度來看，整體資訊產品表現將年增個位數，PC周邊表現優於電競周邊，智慧生活隨新專案陸續挹注，估計本季季增高雙位數，但因部分消費聲學產品周期結束，仍維持個位數年減，將持續開發高附加價值消費性聲學產品，並優化客戶組合。

車聯及智慧物聯應用方面，受惠新專案貢獻， Auto／AIoT 預期成長強勁，預期年增高雙位數；專業聲學有機會年增個位數，並持續拓展車用聲學市場。致伸預期，下半年來自Auto／AIoT營收占比可望與上半年持平，有助提升整體毛利率表現。

因應關稅及地緣政治，在客戶訂單要求下，致伸泰國二廠預計今年底完工，同時，台灣竹北創新育成中心預計9月啟用，做為研發AI及多感合一技術中心及小量多樣化生產的重要基地。估計到今年底，泰國產能占比有望自25%拉高至30%。

致伸董事長潘永中日前表示，致伸是少數兼具視覺影像與聲學核心的大型企業，技術重心聚焦多感合一應用，定位為「多感合一完整AI解決方案商」，持續開拓邊緣AI在視覺科技領域的應用，如公共安全設備與AIoT（B2B）解決方案，已開發出37種不同感測技術及應用。