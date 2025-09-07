快訊

受惠於主權AI與高度系統整合 麥格理提升鴻海目標價到300元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海。路透

外資麥格理發布報告表示，鴻海（2317）結盟東元（1504）與日本軟體銀行，將大幅增加鴻海在主權AI計畫的機會。鴻海提供模組化的資料中心，包括伺服器機櫃、資料中心基礎設施、電力系統等，可以帶來更多價值，即在主權AI的趨勢下，鴻海以高度的系統整合優勢明顯受惠，將該公司12個月目標價由205元提升到300元。

麥格理表示，鴻海8月營收符合第3季的預期，其中雲端網路產品部門的月增率表現不錯，即第3季的AI伺服器機櫃出貨量，朝向成長三倍目標邁進，9月的業績表現將更好。

麥格理說，美國星際之門計畫，要在未來四年投資5,000億美元，若是在最佳情境之下，預估鴻海可以拿下70%的投資金額規模，即3,500億美元，或是一年約870億美元。至於在基本的情境下，若是不計算整體資料中心建設成本的話，鴻海可以拿下40%，或是一年500億美元整體潛在營收規模。

若是以輝達（NVIDIA）GB系列的AI伺服器機櫃來計算的話，每一年可以貢獻鴻海1.7萬櫃（基本情境）到3萬櫃（最佳情境）之間。因此，預估2026年到2027年，主權AI將可以陸續貢獻鴻海的業績。

AI 鴻海 東元

