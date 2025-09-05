研華8月營收年增11% 北美、台灣市場成長挹注

研華今天公布8月合併營收新台幣55.56億元，年增11.86%，北美、台灣市場等成長較佳；累計前8月合併營收達467.53億元，年增21.37%。

以區域別來看，研華表示，8月營收以北美、歐洲、中國及台灣市場表現佳，較去年同期分別成長23%、10%、14%及16%；日本及新興市場呈現個位數年增率，分別為4%及9%，僅韓國市場較去年同期個位數衰退。

各事業群表現而言，研華指出，智能系統事業群與智能服務事業群較去年同期分別成長30%及46%；物聯網自動化事業群年增8%，嵌入式事業群年增9%，其中以嵌入式運算與周邊系統呈現12%年增率，應用電腦事業群年增個位數成長。

累計前8月營收來看，研華區域別表現以北美、歐洲、中國、台灣及新興市場表現佳，年增率分別為21%、23%、13%、26%及31%。