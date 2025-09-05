快訊

教部函大專校院「不宜接受陸方落地招待交流」 學者批管太多

TWICE演唱會當晚…高雄漢來雙人房僅520元 Agoda認賠訂單有效

研華8月營收年增11% 北美、台灣市場成長挹注

中央社／ 台北5日電

研華今天公布8月合併營收新台幣55.56億元，年增11.86%，北美、台灣市場等成長較佳；累計前8月合併營收達467.53億元，年增21.37%。

以區域別來看，研華表示，8月營收以北美、歐洲、中國及台灣市場表現佳，較去年同期分別成長23%、10%、14%及16%；日本及新興市場呈現個位數年增率，分別為4%及9%，僅韓國市場較去年同期個位數衰退。

各事業群表現而言，研華指出，智能系統事業群與智能服務事業群較去年同期分別成長30%及46%；物聯網自動化事業群年增8%，嵌入式事業群年增9%，其中以嵌入式運算與周邊系統呈現12%年增率，應用電腦事業群年增個位數成長。

累計前8月營收來看，研華區域別表現以北美、歐洲、中國、台灣及新興市場表現佳，年增率分別為21%、23%、13%、26%及31%。

營收 研華

延伸閱讀

華邦電8月營收站上70億元 月增2.56%

茂達營收／8月業績達歷年同期新高 今年有機會賺進超過一個股本

創意營收／8月業績創歷年同期新高 預期本季營收可望季增雙位數百分比

華邦電營收／8月70.1億元、月增2.5% 今年前八月548.6億元年減1.4%

相關新聞

鴻海營收／8月6,065億元、年增10.6%創同期新高 AI機櫃出貨季增三倍

鴻海（2317）5日公布2025年8月營收為6,065億元，月減1.2%，年增10.61%，創同期新高。（若以美元計價相...

川湖8月營收14.54億元創新高 股價登新天價

伺服器滑軌廠川湖今天公布8月營收新台幣14.54億元，年增67.46%，比7月成長3.4%，打破今年4月寫下的單月營收歷...

台光電營收／8月87.6億元、年增52.6%創新高 受惠 AI 伺服器成長力道

台光電（2383）5日公布8月營收87.65億元，月成長4.7%，年成長52.7%，再創歷史新高，台光電提到，受惠AI伺...

尖點營收／8月3.89億元、月增8% 年增21.7%創新高

尖點（8021）5日公布自行結算民國114年8月份合併營收為新台幣389,729仟元，較上月增加8%，較113年同期增加...

中環賣中壢廠給金像電　處分利益11億挹注股價漲停

光碟片大廠中環以新台幣16億元的交易金額，出售桃園中壢廠給PCB廠金像電，中環估計處分利益為11億元，推升今天股價爆量漲...

金居爆量飆漲停！漲勢更勝報價喊漲的「銅箔基板三雄」

日本三井金屬近日向客戶群預告高階電解銅箔漲價，平均漲幅約15%，市場關注台鏈銅箔生產業者金居（8358）及南亞（1303...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。