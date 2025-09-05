材料8月營收年減41% 開發潛在客戶

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

材料（4763）昨（5）日公布8月營收為8.61億元，年減41%，月增7%；累計前八月營收96.76億元，年減0.03%。展望下半年，該公司指出將持續關注總體經濟環境變化，強化與既有客戶溝通交貨排程，積極開發潛在新興市場客戶。

該公司指出，8月營收主要受到中東局勢與東南亞市場波動影響，部分客戶延後交貨與調整庫存水位，短期營運承受壓力。惟公司已加強交期協調、積極開發新興市場，並有效管控營運資金。

展望下半年度，除受到戰爭及軍事衝突，導致許多中東地區客戶的絲束延後發貨及東南亞絲束出貨下滑等影響之外，面對產業供需回歸平衡，絲束客戶的庫存去化和行業產能份額調整，以及受全球貿易爭議影響，導致出貨動能面臨挑戰。

延伸閱讀

華新營收／8月125億元、年減11.4% 電線電纜受惠強韌電網計畫表現穩健

茂達營收／8月業績達歷年同期新高 今年有機會賺進超過一個股本

材料營收／8月8.6億元、年減41% 受中東局勢與東南亞市場波動影響

創意營收／8月業績創歷年同期新高 預期本季營收可望季增雙位數百分比

相關新聞

昇陽半8月營收月增6％ 刷新紀錄

再生晶圓廠昇陽半（8028）昨（5）日公布8月營收為4.02億元，月增6.7％、年增29.5％，創單月歷史新高。累計前八...

貿聯8月營收月減4% 仍寫同期高點

貿聯-KY（3665）昨（5）日公布8月營收為57.74億元，創同期新高，月減4.3%，年增26.6%，今年前八個月營收...

就市論勢／機器人、雙 R 眼鏡 題材熱

晶圓龍頭大廠領軍，台股昨（5）日漲314點，漲幅1.3%，收24,494點，下周有望再度挑戰歷史新高點位24,570點，平均日均量4,386億元。

第3季業績贏家 法人卡位

上市櫃企業8月營收逐步公布，市場焦點從題材股轉回基本面。法人指出，雖然近期台股震盪加劇，但第3季營收已提前達標甚至超越去...

一周熱門零股／交投回溫 ETF 包辦三強

台股本周焦點在於美國經濟數據憂喜參半、美國與英國長天期公債拋售潮等多空因素包圍，行情拉回整理後又回到24,400點關卡，...

興櫃一周回顧／達勝衝鋒 周漲逾八成

觀察近一周356家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲1.06%，表現最強興櫃股由高性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。