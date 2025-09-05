復盛應用8月營收年減28% 9月好轉

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）昨（5）日公布8月營收，單月為18.45億元，年減28.5%。惟步入9月份後隨著為品牌商出貨新款式產品，營運增溫可期，第4季有望重返營運高峰。

法人指出，觀察復盛應用今年初以來的營運變化，步入第2季中期後的出貨量不像去年同期可達淡季不淡水準，開始恢復往年進入傳統淡季。

以7月營收來看，為近一年的次低，單月繳出18.91億元成績，年減10.6%；8月營收進一步跌至18.45億元、年減28.5%。累計前八月營收187.89 億元、年增9.2%。

不過，高爾夫球主力市場美國，今年下場打高爾夫球的人口，在今年1、2月受限氣候因素而下滑後，陸續回溫，帶動美國高爾夫球具零售金額成長，今年第2季年增2% 、季增53%。

相關新聞

昇陽半8月營收月增6％ 刷新紀錄

再生晶圓廠昇陽半（8028）昨（5）日公布8月營收為4.02億元，月增6.7％、年增29.5％，創單月歷史新高。累計前八...

貿聯8月營收月減4% 仍寫同期高點

貿聯-KY（3665）昨（5）日公布8月營收為57.74億元，創同期新高，月減4.3%，年增26.6%，今年前八個月營收...

就市論勢／機器人、雙 R 眼鏡 題材熱

晶圓龍頭大廠領軍，台股昨（5）日漲314點，漲幅1.3%，收24,494點，下周有望再度挑戰歷史新高點位24,570點，平均日均量4,386億元。

第3季業績贏家 法人卡位

上市櫃企業8月營收逐步公布，市場焦點從題材股轉回基本面。法人指出，雖然近期台股震盪加劇，但第3季營收已提前達標甚至超越去...

一周熱門零股／交投回溫 ETF 包辦三強

台股本周焦點在於美國經濟數據憂喜參半、美國與英國長天期公債拋售潮等多空因素包圍，行情拉回整理後又回到24,400點關卡，...

興櫃一周回顧／達勝衝鋒 周漲逾八成

觀察近一周356家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲1.06%，表現最強興櫃股由高性...

