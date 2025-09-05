志強8月合併營收年減29% 第4季訂單看俏
足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）受傳統淡季影響，昨（5）日公布8月自結合併營收11.22億元、年減29.3%；累計前八月合併營收137.64億元、年增15.3%，續創同期新高。法人說，第4季有印尼新廠及世足賽出貨加持，後市看俏。
另一家鞋材大廠百和8月自結合併營收14.88億元，月增16.8%、年減4.9%，累計前八月合併營收106.01億元、年增4.3%。
志強指出，目前整體訂單能見度已看到第4季初，美國對等關稅對製鞋廠影響很小，只不過消費市場端出現觀望，但整體來看相對穩健。
值得注意的是由於明年世界盃足球賽事即將登場，品牌客戶最近已通知志強預留產能，預計10月起下單，相關效應就會陸續發酵。
