偉詮電8月合併營收月增14% 聯詠、原相小增

IC設計廠聯詠（3034）、原相與偉詮電（2436）昨（5）日公布8月業績，聯詠與原相呈現小幅月增，偉詮電增逾一成。

聯詠8月合併營收為81.74億元，月增0.6%、年減15.5%，累計前八月合併營收為695.67億元，年增1.4%。

聯詠對第3季釋出旺季不旺的展望，以美元兌新台幣匯率1比29.5為假設基礎，預估單季營收將介於247億至237億元之間，等於季減5.5至9.3%，毛利率將介於34%至37%之間。

聯詠總經理王守仁先前表示，上半年消費性電子市場有中國大陸政策補貼及美國市場提前拉貨，本季這兩項效應可能逐漸衰退，導致市場較為觀望，客戶端下單較為保守。

原相8月合併營收為7.4億元，月增2.4%、年減2.7%，累計前八月合併營收為60.92億元，年增14.6%。

原相估計本季美元計營收將呈現與上季持平到微增的局面，但新台幣計營收可能微幅季減。以美元業績來看，滑鼠產品線業績可能稍微季減，遊戲機產品線需求還不錯，毛利率受到新台幣匯率、產品組合兩大因素影響，估計本季毛利率可能比上季減少幾個百分點。

偉詮電8月合併營收為3.24億元，月增14.9%、年增17.8%，累計前八月合併營收為23.3億元，年增18.4%。