中美晶、環球晶 挑120天

中美晶（5483）、環球晶（6488）各自擁發展利基，因應對等關稅受到的影響較小，近期股價表現相對強勢；權證發行商表示，可挑偏相關認購權證靈活操作，擴大獲利空間。

中美晶因Siltronic市值調整及擴產，第2季每股純益（EPS）1.17元，季減2%，年減60%。後續本業持續開發太陽能新客戶、整合再生能源製與服務，尋求策略聯盟機會。其他轉投資包括環球晶、台特化等營運漸入佳境。

中美晶積極開發美國太陽能新客戶，且已通過客戶驗證，預期今年第4季投產。轉投資事業台特化及弘潔科技營收占比從0.2%上升到16%，預期第3季將持續成長。再生能源分為製造和服務。製造部分的子公司為續日，目前正積極找尋策略合作的機會。

環球晶第2季EPS為3.52元，季增13%，年減40%，主要受折舊、匯率影響。目前GWA兩個廠仍在送樣階段，預計今年下半年進入量產，GWA已在6月1日取得63.3億元首筆晶片法的補助款，有助海外廠獲利結構改善。

環球晶隨著wafer庫存淡化，產業復甦態勢不變，中長期看好半導體成長新動力包括車用、5G、AI等創新應用，供應鏈在地化政策，環球晶營運將重返高峰。環球晶因應先進製程需求及客戶包產能，於美國建廠。目前已投入35億美元完成Phase 1，後續會推進Phase 2，且壓縮設備驗證至六個月內。全案共規劃六階段，Phase 3–6尚需40億美元。

投資人若看好中美晶、環球晶，可買進價內外10%以內、有效天期逾120天權證參與行情。