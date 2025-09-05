昇陽半8月營收月增6％ 刷新紀錄

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

再生晶圓廠昇陽半（8028）昨（5）日公布8月營收為4.02億元，月增6.7％、年增29.5％，創單月歷史新高。累計前八月合併營收為29.05億元，年增32.7％。

昇陽半日前宣布加碼資本支出，通過43.79億元資本支出案，預計分階段執行以擴大產能，調高今、明年產能規畫，今年下半年起陸續建置先進產線，2026年底完成擴產計畫，以因應AI與先進製程快速發展帶來的龐大需求。

在進行擴產後，昇陽半今年再生晶圓月產能將從原訂的80萬片，提升至85萬片，而2026年月產能則將從原規畫的95萬片，大幅上修至120萬片。

昇陽半先前提到，深耕高潔淨晶圓表面處理與晶圓薄化兩大核心技術，積極優化製程效能與效率，以提升產品競爭力。隨著AI產業快速成長，昇陽半靈活優化產品組合與營運效率，擴展高效能晶圓解決方案。

延伸閱讀

昇陽半 產能利用率滿載

昇陽半導體為何強攻漲停？原來法人這麼說

昇陽半漲停攻175元 擴產卡位 AI 再生晶圓商機

台積電證實南京廠豁免僅到年底…續與美官員溝通 讓營運不受影響

相關新聞

昇陽半8月營收月增6％ 刷新紀錄

再生晶圓廠昇陽半（8028）昨（5）日公布8月營收為4.02億元，月增6.7％、年增29.5％，創單月歷史新高。累計前八...

貿聯8月營收月減4% 仍寫同期高點

貿聯-KY（3665）昨（5）日公布8月營收為57.74億元，創同期新高，月減4.3%，年增26.6%，今年前八個月營收...

就市論勢／機器人、雙 R 眼鏡 題材熱

晶圓龍頭大廠領軍，台股昨（5）日漲314點，漲幅1.3%，收24,494點，下周有望再度挑戰歷史新高點位24,570點，平均日均量4,386億元。

第3季業績贏家 法人卡位

上市櫃企業8月營收逐步公布，市場焦點從題材股轉回基本面。法人指出，雖然近期台股震盪加劇，但第3季營收已提前達標甚至超越去...

一周熱門零股／交投回溫 ETF 包辦三強

台股本周焦點在於美國經濟數據憂喜參半、美國與英國長天期公債拋售潮等多空因素包圍，行情拉回整理後又回到24,400點關卡，...

興櫃一周回顧／達勝衝鋒 周漲逾八成

觀察近一周356家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲1.06%，表現最強興櫃股由高性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。