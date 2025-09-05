昇陽半8月營收月增6％ 刷新紀錄
再生晶圓廠昇陽半（8028）昨（5）日公布8月營收為4.02億元，月增6.7％、年增29.5％，創單月歷史新高。累計前八月合併營收為29.05億元，年增32.7％。
昇陽半日前宣布加碼資本支出，通過43.79億元資本支出案，預計分階段執行以擴大產能，調高今、明年產能規畫，今年下半年起陸續建置先進產線，2026年底完成擴產計畫，以因應AI與先進製程快速發展帶來的龐大需求。
在進行擴產後，昇陽半今年再生晶圓月產能將從原訂的80萬片，提升至85萬片，而2026年月產能則將從原規畫的95萬片，大幅上修至120萬片。
昇陽半先前提到，深耕高潔淨晶圓表面處理與晶圓薄化兩大核心技術，積極優化製程效能與效率，以提升產品競爭力。隨著AI產業快速成長，昇陽半靈活優化產品組合與營運效率，擴展高效能晶圓解決方案。
