貿聯8月營收月減4% 仍寫同期高點

貿聯-KY（3665）昨（5）日公布8月營收為57.74億元，創同期新高，月減4.3%，年增26.6%，今年前八個月營收為350.25億元，也是同期新高，年增27.7%。法人預估，第3季業績可望優於第2季。

貿聯昨天股價上漲15元，收1,075元。貿聯表示，歐洲暑假工作天數減少，8月出貨量較7月少，仍續創歷史同期新高。各產品出貨上，資訊用線束因高效能運算客戶出貨量持續強勁；工業用線束受歐洲假期影響而減少；車用線束出貨量持平；電器用線束，整體出貨量下滑。

貿聯大客戶包括高速連接晶片供應商Credo，2026財年第1季（截至2025年8月）營收2.23億美元，創單季歷史新高，年增274%，季增31%。Credo專攻AEC（主動式電纜）和光學DSP產品線需求爆發，貿聯為Credo的AEC主力供應商，業績看俏。