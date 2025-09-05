茂達8月合併營收同期最佳 力智月增16%

電源管理IC廠茂達（6138）、力智昨（5）日公布8月業績，茂達為歷年同期新高，力智則月增逾一成。

茂達8月合併營收為6.49億元，月增1%、年增21.9%，累計前八月合併營收為48.86億元，年增21.2%，上半年每股純益為5.3元。

法人原預期茂達第3季業績約季增高個位數百分比，但有出貨增加加上匯率助攻，目前估計上修為成長雙位數百分比，如果下半年外在經濟情勢沒有太大變化，全年應有機會賺進超過一個股本。

茂達今年業績成長動能是風扇馬達驅動IC與電源管理IC，在風扇驅動IC業務方面，多風扇的應用訂單增加，包括遊戲機應用出貨量提升，繪圖卡應用中高階風扇產品出貨增加，耕耘已久的工業應用布局開始帶來業績貢獻。

在電源管理IC方面，茂達PC、繪圖卡等應用的產品拉貨力道頗強，還有電源供應器升級帶來的相關訂單，儲存應用的訂單也表現頗佳。

力智8月合併營收為4.2億元，月增16.9%、年增26.2%，累計前八月合併營收為29.86億元，年增23.1%，上半年每股純益為1.89元。

茂達昨日股價上漲5.5元，收在192元，三大法人連兩個交易日同步買超。力智昨日股價上漲1元，收在189.5元，外資轉為賣超，自營商則買超。