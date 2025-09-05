茂達8月合併營收同期最佳 力智月增16%

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

電源管理IC廠茂達（6138）、力智昨（5）日公布8月業績，茂達為歷年同期新高，力智則月增逾一成。

茂達8月合併營收為6.49億元，月增1%、年增21.9%，累計前八月合併營收為48.86億元，年增21.2%，上半年每股純益為5.3元。

法人原預期茂達第3季業績約季增高個位數百分比，但有出貨增加加上匯率助攻，目前估計上修為成長雙位數百分比，如果下半年外在經濟情勢沒有太大變化，全年應有機會賺進超過一個股本。

茂達今年業績成長動能是風扇馬達驅動IC與電源管理IC，在風扇驅動IC業務方面，多風扇的應用訂單增加，包括遊戲機應用出貨量提升，繪圖卡應用中高階風扇產品出貨增加，耕耘已久的工業應用布局開始帶來業績貢獻。

在電源管理IC方面，茂達PC、繪圖卡等應用的產品拉貨力道頗強，還有電源供應器升級帶來的相關訂單，儲存應用的訂單也表現頗佳。

力智8月合併營收為4.2億元，月增16.9%、年增26.2%，累計前八月合併營收為29.86億元，年增23.1%，上半年每股純益為1.89元。

茂達昨日股價上漲5.5元，收在192元，三大法人連兩個交易日同步買超。力智昨日股價上漲1元，收在189.5元，外資轉為賣超，自營商則買超。

延伸閱讀

茂達營收／8月業績達歷年同期新高 今年有機會賺進超過一個股本

創意營收／8月業績創歷年同期新高 預期本季營收可望季增雙位數百分比

華邦電營收／8月70.1億元、月增2.5% 今年前八月548.6億元年減1.4%

聯寶前八月營收達4.08億元 寫歷年同期新高

相關新聞

昇陽半8月營收月增6％ 刷新紀錄

再生晶圓廠昇陽半（8028）昨（5）日公布8月營收為4.02億元，月增6.7％、年增29.5％，創單月歷史新高。累計前八...

貿聯8月營收月減4% 仍寫同期高點

貿聯-KY（3665）昨（5）日公布8月營收為57.74億元，創同期新高，月減4.3%，年增26.6%，今年前八個月營收...

就市論勢／機器人、雙 R 眼鏡 題材熱

晶圓龍頭大廠領軍，台股昨（5）日漲314點，漲幅1.3%，收24,494點，下周有望再度挑戰歷史新高點位24,570點，平均日均量4,386億元。

第3季業績贏家 法人卡位

上市櫃企業8月營收逐步公布，市場焦點從題材股轉回基本面。法人指出，雖然近期台股震盪加劇，但第3季營收已提前達標甚至超越去...

一周熱門零股／交投回溫 ETF 包辦三強

台股本周焦點在於美國經濟數據憂喜參半、美國與英國長天期公債拋售潮等多空因素包圍，行情拉回整理後又回到24,400點關卡，...

興櫃一周回顧／達勝衝鋒 周漲逾八成

觀察近一周356家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲1.06%，表現最強興櫃股由高性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。