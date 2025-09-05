jpp 優選逾四個月

jpp-KY（5284）現有噴烤漆產能近乎滿載，明（2026）年第1季將逐步緩解瓶頸。另外，D客戶持續加大泰國投資，能源與BBU機構件需求穩健，今、明兩年將維持雙位數成長。

jpp旗下孫公司歐洲經寶（Jinpao Europe SAS）7月底完成法國Segnere 100%股權收購，補齊航太「結構組裝」環節，完成四大子公司一條龍製程整合。Segnere長期供應空巴與達梭，月營收約為120萬歐元，明年有望轉盈。隨下半年空巴交機拉貨集中及Segnere立即貢獻產能，jpp歐洲出貨量與營運動能可望再創高點。權證發行商建議，看好jpp-KY後市的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期120天以上的權證，以小金搏大利。（中國信託證券提供）

