jpp 優選逾四個月

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

jpp-KY（5284）現有噴烤漆產能近乎滿載，明（2026）年第1季將逐步緩解瓶頸。另外，D客戶持續加大泰國投資，能源與BBU機構件需求穩健，今、明兩年將維持雙位數成長。

jpp旗下孫公司歐洲經寶（Jinpao Europe SAS）7月底完成法國Segnere 100%股權收購，補齊航太「結構組裝」環節，完成四大子公司一條龍製程整合。Segnere長期供應空巴與達梭，月營收約為120萬歐元，明年有望轉盈。隨下半年空巴交機拉貨集中及Segnere立即貢獻產能，jpp歐洲出貨量與營運動能可望再創高點。權證發行商建議，看好jpp-KY後市的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期120天以上的權證，以小金搏大利。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

延伸閱讀

立隆電、鈺邦 四檔聚焦

就市論勢／電源管理、BBU 可留意

BBU需求持續提升 法人：點讚兩檔台廠供應鏈將受惠

最牛一輪／jpp 績優 兆豐55沾光

相關新聞

昇陽半8月營收月增6％ 刷新紀錄

再生晶圓廠昇陽半（8028）昨（5）日公布8月營收為4.02億元，月增6.7％、年增29.5％，創單月歷史新高。累計前八...

貿聯8月營收月減4% 仍寫同期高點

貿聯-KY（3665）昨（5）日公布8月營收為57.74億元，創同期新高，月減4.3%，年增26.6%，今年前八個月營收...

就市論勢／機器人、雙 R 眼鏡 題材熱

晶圓龍頭大廠領軍，台股昨（5）日漲314點，漲幅1.3%，收24,494點，下周有望再度挑戰歷史新高點位24,570點，平均日均量4,386億元。

第3季業績贏家 法人卡位

上市櫃企業8月營收逐步公布，市場焦點從題材股轉回基本面。法人指出，雖然近期台股震盪加劇，但第3季營收已提前達標甚至超越去...

一周熱門零股／交投回溫 ETF 包辦三強

台股本周焦點在於美國經濟數據憂喜參半、美國與英國長天期公債拋售潮等多空因素包圍，行情拉回整理後又回到24,400點關卡，...

興櫃一周回顧／達勝衝鋒 周漲逾八成

觀察近一周356家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲1.06%，表現最強興櫃股由高性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。