國巨 兩檔有潛利

經濟日報／ 記者周克威整理

國巨（2327）8月宣布再度加碼收購芝浦電子，公開收購價格由每股6,635日圓調升至每股7,130日圓，並延長收購日期至今年9月8日。國巨與芝浦電子已進行多輪的會面與問答，然另外一家潛在買家美蓓亞三美先前提高收購價至每股6,200日圓，因此國巨將併購價格提升至7,130日圓。

法人認為，芝浦電子可依靠國巨強大全球業務布局將產品推向全球，國巨可取得芝浦電子產品技術和切入日本市場，達到雙贏。展望2026年，歐洲工控和車市將重返成長，市場預估國巨營收年增9.3%至1,434億元、EPS年增10%至45.9元。

看好國巨後市的投資人，可利用價內外5%以內、操作天期150天以上的商品介入。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

延伸閱讀

國巨一拆四 首日股價上漲

國巨加碼芝浦電子收購價7%至6,635日圓 與美蓓亞三美收購戰再升溫

美蓓亞三美加碼搶親 國巨：8月19日芝浦參訪高雄廠區

全民權證／國巨 瞄準逾200天

相關新聞

昇陽半8月營收月增6％ 刷新紀錄

再生晶圓廠昇陽半（8028）昨（5）日公布8月營收為4.02億元，月增6.7％、年增29.5％，創單月歷史新高。累計前八...

貿聯8月營收月減4% 仍寫同期高點

貿聯-KY（3665）昨（5）日公布8月營收為57.74億元，創同期新高，月減4.3%，年增26.6%，今年前八個月營收...

就市論勢／機器人、雙 R 眼鏡 題材熱

晶圓龍頭大廠領軍，台股昨（5）日漲314點，漲幅1.3%，收24,494點，下周有望再度挑戰歷史新高點位24,570點，平均日均量4,386億元。

第3季業績贏家 法人卡位

上市櫃企業8月營收逐步公布，市場焦點從題材股轉回基本面。法人指出，雖然近期台股震盪加劇，但第3季營收已提前達標甚至超越去...

一周熱門零股／交投回溫 ETF 包辦三強

台股本周焦點在於美國經濟數據憂喜參半、美國與英國長天期公債拋售潮等多空因素包圍，行情拉回整理後又回到24,400點關卡，...

興櫃一周回顧／達勝衝鋒 周漲逾八成

觀察近一周356家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲1.06%，表現最強興櫃股由高性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。