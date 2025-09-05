創意8月合併營收月增23% 智原、力旺下滑

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商創意（3443）、智原，與矽智財（IP）業者力旺昨（5）日公布8月業績，創意月增逾二成，為同期新高，智原與力旺則呈現下滑。

創意8月合併營收為27.68億元，月增23.9%，年增42.3%，累計前八月合併營收為181.29億元，年增5%。

創意預期本季營收可望季增雙位數百分比，全年業績與量產業務收入維持年增雙位數百分比，但全年毛利率表現估計將下滑數個百分點，年度獲利增幅受限於匯率、應用案件轉換等因素影響，可能不會與營收成長幅度相當，但對明年之後的表現有一定信心。

創意上半年營收結構中，加密貨幣應用貢獻比重約在三成以上，雲端服務供應商（CSP）貢獻約25%，創意並預期大約第4季CSP客戶相關量能會進一步浮現，明年上半年放大。

智原8月合併營收為9.11億元，月減5.6%、年減6.9%，前八月合併營收為138.26億元，年增92.8%。

智原評估本季營收將季減24%至26%，但矽智財（IP）及NRE收入可望較上季增加並創下佳績，毛利率將回升到34%至36%之間。

智原先前提到，持續爭取先進製程與高階封裝的新案，擴大案件規模基礎。上半年ASIC委託設計新案數量創同期新高，其中AI應用比例頗高，不少是FinFET與封裝服務相關案件。智原持續擴充非中國大陸市場，擴大國際客戶比重。

力旺由於營收認列周期緣故，常呈現單季業績高度集中於當季第一個月，後面兩個月則明顯較少，8月合併營收為2.49億元，月減54.2%、年減13.1%，累計前八月合併營收為26.44億元，年增6%。

