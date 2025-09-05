臻鼎8月營收月增9% 尖點8月合併營收續締新猷

PCB族群8月營收陸續出爐。PCB龍頭臻鼎-KY（4958）昨（5）日公布8月營收146.51億元，月增9.1%，年減17.8% ; PCB鑽針廠商尖點8月合併營收3.89億元，月增8.1%，年增21.7%，續創營收歷史新高紀錄。

臻鼎累計前八月營收達1,062.89 億元，年增10.5%，創歷年同期新高。臻鼎表示，8月營收月增但年減，主要受到客戶考量關稅，第2季提前拉貨的影響。8月營收以產品應用別來看，IC載板與伺服器／車載／光通訊維持年增表現，且雙雙站上歷年同期新高，公司在多元高階應用布局逐步展現成果。

臻鼎強調，客戶舊品於第2季提前拉貨，第3季營收季增幅度將較往年趨緩。整體而言，下半年客戶在新品方面備貨節奏正常，加上 IC載板與伺服器／車載／光通訊有訂單貢獻，保持成長動能，下半年營運表現仍將優於上半年。明年臻鼎在AI手機、折疊機與AI眼鏡將有明顯成長機會，加上高階AI伺服器領域取得重要客戶訂單、IC載板需求升溫，預期四大應用營收將全面加速成長。