加權指數、台灣50 四檔熱

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股昨（5）日開高走高，權值股更在最後一盤拉升，終場收最高點、24,494點，上漲1.3%，成交量縮至4,163億元。法人建議，看好台股後市的投資人可利用加權指數（IX0001）、元大台灣50（0050）等指數權證，以小博大。

觀察昨日19大類股，強勢族群包括電子漲1.7%、化學生技醫療漲1.4%、金融保險漲0.3%；相對疲弱的則有電器電纜跌2.1%、建材營造跌1.2%、塑膠跌1.1%。盤面上，台積電價漲量增，站回所有均線，短線支撐暫看月線。聯發科在站穩月線後續創波段高，支撐暫看5日線。強勢股主要集中在記憶體、電子化工材料、半導體封測材料、造船與BBU。

就技術面觀察，法人分析，台股昨日價漲量縮，短線仍維持強勢格局，KD出現黃金交叉，5日線翻揚，10日與20日均線持續提供下檔支撐。唯一美中不足的是成交量縮至20日均量以下，但只要守住9月4日多方缺口低點24,103點，大盤仍有望沿短期均線向上攻擊。展望後市，法人指出，下半年台、美總體經濟成長將下滑；另外，歷史統計美股9月是表現相對差的月份，預期9月台股可能出現漲多拉回修正。但基於AI產業趨勢越趨明確，受益族群增加，即使反彈6,000點，許多個股仍在相對低檔；預期第4季至明年第1季基本面仍佳，故台股大幅拉回可逢低擇優布局。

權證發行商建議，看好IX0001、0050等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

