宏達電8月營收月增80% AI 眼鏡熱銷

宏達電（2498）昨（5）日公布8月營收2.67億元，月增80.8%，受惠首款AI智慧眼鏡VIVE Eagle帶動，年增31%。

宏達電今年前八月累計營收18.17億元，年增1.1%。宏達電昨天股價收72.7元，上漲0.7元，外資反手買超。

宏達電首款AI智慧眼鏡VIVE Eagle由台灣製造並全球首發，支援繁體中文語音操控，搭載高通AR1平台與1,200萬畫素超廣角相機，可以口說「Hey VIVE」完成拍照、翻譯、查詢與音樂播放。採開放式AI架構設計可串接Google Gemini與OpenAI GPT，並持續透過更新擴充功能。

宏達電AI眼鏡VIVE Eagle日前開賣就供不應求。宏達電表示，將盡最大能力趕工交貨，積極提高備貨量，期盼能滿足所有已經預購以及欲購買的用戶。

業界人士指出，宏達電新產品比起過往VR頭盔更貼近市場需求，加上造型時尚，用戶當個人配件也合適。