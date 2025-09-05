展達8月營收月增35% 軍工產品潛力大

網通廠展達（3447）昨（5）日舉行法說會，看好軍工新產品成長潛力最大，企業網通及光纖設備穩定成長，AI家用產品進入出貨旺季，切入AI光學邊緣運算機器人，年底可望出貨，去年及今年積極布局新客戶，明年期待新客戶占比提升至三成，但國際政經環境不確定性大，仍須審慎保守。

展達今年以來營運成長，公布8月營收4.17億元，月增35%，年增60.9%，創30個月來新高，前八月營收21.99億元，年增59%。

展達主要產品包含寬頻網路、智慧家庭物聯網，今年上半年貢獻營收占比分別為50%與47%，生產基地包含蘇州廠，全年產能約25億元，泰國廠全年產能可望達60億產值。

展達總經理陳秋龍觀察，目前客戶需求熱絡，且期待快速出貨，歐洲及美國市場對於G級光纖閘道器、光通訊節點及資安產品都很旺，企業端網通產品積極回補庫存，均推升下半年成長。

近年展達積極切入AI以及軍工產品，陳秋龍表示，次世代資安等級光通訊、AI及光達的邊緣運算應用、軍工級網路通訊產品以及影像及邊緣運算（Digital Signage）將成為未來成長動能。

陳秋龍表示，軍工產品採點對點長距離傳輸，應用在多點式軍事基地、無人機等應用，可取代海底電纜及衛星通訊等，近年需求持續增溫，展達過去供應相關客戶企業高規網路，目前新增供應軍工產品。

AI產品部分，去年下半年AI家用產品出貨量能持續，搭上第4季購物季，近期還開發醫療用輪式機器人，結合光學鏡頭、光達及運算等，最快今年底可望出貨。