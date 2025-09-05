景碩8月營收月增2% 攀近三年高點

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

載板廠商景碩（3189）昨（5）日公告8月營收34.21億元，月增2.2%，年增19.7%，創34個月新高。

景碩前八月累計營收約249.53億元，年增25.7%。日前景碩參加交易所業績發表會，指出下半年維持逐季成長，2026年營收、毛利率都較今年好，變數是匯率。景碩先前提到，8月匯率看來較穩定，但2026年仍難預測，需謹慎觀察。

近期外界討論CoWoP技術發展是否取代載板，景碩坦言，CoWoP和玻璃基板一樣，都是產業技術選項之一，預期很久以後才可能或局部發生，未來五年仍要觀察先進封裝結構與AI平台需求。

景碩日前公布財報，上半年每股稅後純益1.35元，第2季有匯損影響，仍維持獲利表現。法人預期，景碩最壞情況已過，受惠BT載板報價復甦、ABF載板後續因AI應用面積放大，將供不應求，景碩BT載板產能高於南電，ABF載板產能則次於欣興，有望受惠於市場需求帶動業績。

景碩近年轉型耕耘高階載板，淡出傳統PCB生產，近年擴產皆為高階載板產能，集中台灣生產，法人認為景碩營運最壞情況已過，美系大客戶新一代顯卡將推動景碩業績打底向上，今年營運可望逐季轉強。

公司觀察，近二年的不理性殺價狀況減少，2021年ABF快速產能擴充，一度擔心惡性競爭再現，但當時需求很強，預期2025年、2026年ABF產能擴充也很理性。

展望未來，景碩看待2026年的高層數ABF載板供需平衡，低層數ABF與BT都供過於求，和市場部分研究不一樣。主要是AI應用如GPU、ASIC、FPGA邊緣運算等項目都需要ABF，但廠商都能快速擴廠，產能增加就不會出現供不應求狀況，低層數ABF載板也更不容易缺貨。

延伸閱讀

擷發強化「AI × ASIC × 機器人」完整解決方案布局

義隆衝刺邊緣運算商機

華通、景碩 四檔聚焦

創意連兩日勁揚17.2%收1,395元 ASIC、先進封裝題材升溫

相關新聞

昇陽半8月營收月增6％ 刷新紀錄

再生晶圓廠昇陽半（8028）昨（5）日公布8月營收為4.02億元，月增6.7％、年增29.5％，創單月歷史新高。累計前八...

貿聯8月營收月減4% 仍寫同期高點

貿聯-KY（3665）昨（5）日公布8月營收為57.74億元，創同期新高，月減4.3%，年增26.6%，今年前八個月營收...

就市論勢／機器人、雙 R 眼鏡 題材熱

晶圓龍頭大廠領軍，台股昨（5）日漲314點，漲幅1.3%，收24,494點，下周有望再度挑戰歷史新高點位24,570點，平均日均量4,386億元。

第3季業績贏家 法人卡位

上市櫃企業8月營收逐步公布，市場焦點從題材股轉回基本面。法人指出，雖然近期台股震盪加劇，但第3季營收已提前達標甚至超越去...

一周熱門零股／交投回溫 ETF 包辦三強

台股本周焦點在於美國經濟數據憂喜參半、美國與英國長天期公債拋售潮等多空因素包圍，行情拉回整理後又回到24,400點關卡，...

興櫃一周回顧／達勝衝鋒 周漲逾八成

觀察近一周356家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲1.06%，表現最強興櫃股由高性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。