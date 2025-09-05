景碩8月營收月增2% 攀近三年高點

載板廠商景碩（3189）昨（5）日公告8月營收34.21億元，月增2.2%，年增19.7%，創34個月新高。

景碩前八月累計營收約249.53億元，年增25.7%。日前景碩參加交易所業績發表會，指出下半年維持逐季成長，2026年營收、毛利率都較今年好，變數是匯率。景碩先前提到，8月匯率看來較穩定，但2026年仍難預測，需謹慎觀察。

近期外界討論CoWoP技術發展是否取代載板，景碩坦言，CoWoP和玻璃基板一樣，都是產業技術選項之一，預期很久以後才可能或局部發生，未來五年仍要觀察先進封裝結構與AI平台需求。

景碩日前公布財報，上半年每股稅後純益1.35元，第2季有匯損影響，仍維持獲利表現。法人預期，景碩最壞情況已過，受惠BT載板報價復甦、ABF載板後續因AI應用面積放大，將供不應求，景碩BT載板產能高於南電，ABF載板產能則次於欣興，有望受惠於市場需求帶動業績。

景碩近年轉型耕耘高階載板，淡出傳統PCB生產，近年擴產皆為高階載板產能，集中台灣生產，法人認為景碩營運最壞情況已過，美系大客戶新一代顯卡將推動景碩業績打底向上，今年營運可望逐季轉強。

公司觀察，近二年的不理性殺價狀況減少，2021年ABF快速產能擴充，一度擔心惡性競爭再現，但當時需求很強，預期2025年、2026年ABF產能擴充也很理性。

展望未來，景碩看待2026年的高層數ABF載板供需平衡，低層數ABF與BT都供過於求，和市場部分研究不一樣。主要是AI應用如GPU、ASIC、FPGA邊緣運算等項目都需要ABF，但廠商都能快速擴廠，產能增加就不會出現供不應求狀況，低層數ABF載板也更不容易缺貨。