振曜 押價內外10%

振曜（6143）昨（5）日漲5.6%至149元，表現強勁。法人看好振曜接單已滿至年底，並受惠大尺寸產品挹注，因此維持「買進」評等，相關權證可伺機布局。法人分析，振曜第2季營運動能強勁，但因匯率干擾，每股純益（EPS）為0.45元。但振曜電子紙閱讀器訂單已滿載至年底，下單量年增近三成，主要來自換機需求延續，帶動營運逐季增長。大尺寸電子紙專案預期下半年開始放量，將貢獻中低個位數營收占比，全年獲利預估獲上修機會。

權證發行商建議，看好振曜後市股價表現的投資人，可選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（國泰證券提供）

