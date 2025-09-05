川湖新品拉貨 業績登頂

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
川湖總經理林淑珍。 川湖／提供
川湖總經理林淑珍。 川湖／提供

滑軌廠川湖（2059）昨（5）日公布8月營收14.54億元，創單月新高，受惠新產品拉貨效應，擺脫匯損，月增3.4%，年增67.4%，今年前八個月營收為110.44億元，站上百億元，創同期新高，年增77.8%。

川湖昨天股價大漲215元，勁揚超過7%，收3,210元，坐穩三千金寶座。

川湖之前表示，以美元計價，第3季業績將較第2季兩位數成長，以新台幣計價，第3季將持平第2季或是小幅成長。目前看下半年優於上半年，第4季展望將在下次法說會時比較清楚。

川湖發言人王俊強之前表示，伺服器產業已經不分傳統伺服器、AI伺服器或是ASIC伺服器，AI趨勢會一路到2025、2026與2027年，川湖有對的產品，並努力開發新產品，迎合產業趨勢。

他正向看待AI未來發展，除了既有的雲端服務供應商（CSP）推出各項AI服務，也有其他廠商崛起，形成競合關係，例如ChatGPT-5把手機、PC、智慧裝置串接，手機AI化將是AI爆量的主升段，川湖扮演的角色非常重要，包括目前已經進入試產的GB300、ASIC需求都會上來，川湖在各項專案都參與其中。

川湖認為，目前所在領域，新供應商要切入較難，產品設計變化很快，要有一定基礎才能趕上這班列車，趕上也不一定做得好，未來強者恆強。

川湖第2季毛利率創新高，不受匯損影響，王俊強說，台幣每升值1%會影響毛利率0.6%，第2季毛利率不降反升，是自動化與產品組合優化的顯現。對第3季毛利率順其自然，擴大營收比較重要。他強調，川湖自動化做得非常踏實，接下來到美國設廠也會導入自動化生產，川湖目前稼動率約60%，台灣產能無虞，美國廠預計2026年年中試量產。

延伸閱讀

台灣50指數成分股調整 康霈、川湖入列

擷發強化「AI × ASIC × 機器人」完整解決方案布局

台股逼近歷史高點！24千金再聚首 六大千金盤中創天價

外資買超115億元！「這檔金融股」最受青睞 9月以來外資天天買

相關新聞

昇陽半8月營收月增6％ 刷新紀錄

再生晶圓廠昇陽半（8028）昨（5）日公布8月營收為4.02億元，月增6.7％、年增29.5％，創單月歷史新高。累計前八...

貿聯8月營收月減4% 仍寫同期高點

貿聯-KY（3665）昨（5）日公布8月營收為57.74億元，創同期新高，月減4.3%，年增26.6%，今年前八個月營收...

就市論勢／機器人、雙 R 眼鏡 題材熱

晶圓龍頭大廠領軍，台股昨（5）日漲314點，漲幅1.3%，收24,494點，下周有望再度挑戰歷史新高點位24,570點，平均日均量4,386億元。

第3季業績贏家 法人卡位

上市櫃企業8月營收逐步公布，市場焦點從題材股轉回基本面。法人指出，雖然近期台股震盪加劇，但第3季營收已提前達標甚至超越去...

一周熱門零股／交投回溫 ETF 包辦三強

台股本周焦點在於美國經濟數據憂喜參半、美國與英國長天期公債拋售潮等多空因素包圍，行情拉回整理後又回到24,400點關卡，...

興櫃一周回顧／達勝衝鋒 周漲逾八成

觀察近一周356家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲1.06%，表現最強興櫃股由高性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。