川湖新品拉貨 業績登頂

滑軌廠川湖（2059）昨（5）日公布8月營收14.54億元，創單月新高，受惠新產品拉貨效應，擺脫匯損，月增3.4%，年增67.4%，今年前八個月營收為110.44億元，站上百億元，創同期新高，年增77.8%。

川湖昨天股價大漲215元，勁揚超過7%，收3,210元，坐穩三千金寶座。

川湖之前表示，以美元計價，第3季業績將較第2季兩位數成長，以新台幣計價，第3季將持平第2季或是小幅成長。目前看下半年優於上半年，第4季展望將在下次法說會時比較清楚。

川湖發言人王俊強之前表示，伺服器產業已經不分傳統伺服器、AI伺服器或是ASIC伺服器，AI趨勢會一路到2025、2026與2027年，川湖有對的產品，並努力開發新產品，迎合產業趨勢。

他正向看待AI未來發展，除了既有的雲端服務供應商（CSP）推出各項AI服務，也有其他廠商崛起，形成競合關係，例如ChatGPT-5把手機、PC、智慧裝置串接，手機AI化將是AI爆量的主升段，川湖扮演的角色非常重要，包括目前已經進入試產的GB300、ASIC需求都會上來，川湖在各項專案都參與其中。

川湖認為，目前所在領域，新供應商要切入較難，產品設計變化很快，要有一定基礎才能趕上這班列車，趕上也不一定做得好，未來強者恆強。

川湖第2季毛利率創新高，不受匯損影響，王俊強說，台幣每升值1%會影響毛利率0.6%，第2季毛利率不降反升，是自動化與產品組合優化的顯現。對第3季毛利率順其自然，擴大營收比較重要。他強調，川湖自動化做得非常踏實，接下來到美國設廠也會導入自動化生產，川湖目前稼動率約60%，台灣產能無虞，美國廠預計2026年年中試量產。