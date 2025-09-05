一周熱門零股／交投回溫 ETF 包辦三強

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股本周焦點在於美國經濟數據憂喜參半、美國與英國長天期公債拋售潮等多空因素包圍，行情拉回整理後又回到24,400點關卡，零股投資人交投逐漸回溫，其中元大台灣50（0050）仍是交投重心，成為市場焦點。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、鴻海、元大高股息、京元電子、台積電、漢翔、神達、台達電，十檔標的交易量從1,272萬至259萬股，較上周增溫。

市場專家指出，觀察近期美國就業市場降溫，加深市場對9月降息預期，連帶左右零股投資人逢低抄底意願。

法人分析，聯準會主席鮑爾在8月全球央行年會強調就業重於通膨，就業報告結果難以改變9月降息既定路徑，但仍可能影響市場對後續降息節奏與幅度的判斷，牽動資金輪動與股市表現　目前降息題材是美股主要上漲動能來源，也將是台股、零股市場未來多空焦點。

延伸閱讀

上次降息投等債報酬率逾20%…00959B指數甚至高達46％！

寄望就業報告強化降息預期 史指收創新高、道瓊上漲350點

美國就業市場降溫強化降息預期　歐股漲多跌少

美就業失色 降息機率增 可能性逼近100%

相關新聞

昇陽半8月營收月增6％ 刷新紀錄

再生晶圓廠昇陽半（8028）昨（5）日公布8月營收為4.02億元，月增6.7％、年增29.5％，創單月歷史新高。累計前八...

貿聯8月營收月減4% 仍寫同期高點

貿聯-KY（3665）昨（5）日公布8月營收為57.74億元，創同期新高，月減4.3%，年增26.6%，今年前八個月營收...

就市論勢／機器人、雙 R 眼鏡 題材熱

晶圓龍頭大廠領軍，台股昨（5）日漲314點，漲幅1.3%，收24,494點，下周有望再度挑戰歷史新高點位24,570點，平均日均量4,386億元。

第3季業績贏家 法人卡位

上市櫃企業8月營收逐步公布，市場焦點從題材股轉回基本面。法人指出，雖然近期台股震盪加劇，但第3季營收已提前達標甚至超越去...

一周熱門零股／交投回溫 ETF 包辦三強

台股本周焦點在於美國經濟數據憂喜參半、美國與英國長天期公債拋售潮等多空因素包圍，行情拉回整理後又回到24,400點關卡，...

興櫃一周回顧／達勝衝鋒 周漲逾八成

觀察近一周356家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲1.06%，表現最強興櫃股由高性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。