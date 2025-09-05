興櫃一周回顧／達勝衝鋒 周漲逾八成

觀察近一周356家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲1.06%，表現最強興櫃股由高性能聚醯亞胺薄膜材料及其相關材料股達勝（7419）奪下，周漲幅超過八成。

本周漲幅超過一成有26檔，其中前十強落在23.05%至81.5%間，以產業分布觀察，近周科技股漲多休息，部分資金轉向生技醫療產業，生技醫療一共入列五檔，電子股三檔、其餘兩檔為其他產業股。

受惠資金行情，近期興櫃股表現活潑，9月以來，雷虎生、通用幹細胞*都曾漲到熔斷，其中通用幹細胞*還兩天都觸及暫停交易標準，近周以來通用幹細胞*上漲58.5%，漲幅排行興櫃第二，雷虎生累計也有26.8%漲幅，漲幅排行興櫃第九。

達勝近一周表現最亮眼，周漲幅81.5%，化合物半導體晶圓製造公司華旭先進56.9%、無人飛行載具生產製造碳基44.7%、新藥研發思捷優達-KY漲37.3%、半導體測試廠勵威29.7%、耐高溫不銹鋼金屬纖維製品金鼎科29.4%、生技健康產品光晟生技28.4%、醫療器材產雷虎生26.8%、生技新藥研發股雅祥生醫23.05%。