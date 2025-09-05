華通8月營收65.6億元、月增逾9% 台虹9.36億元月增3.8%

PCB族群8月營收陸續公布，華通（2313）5日公布8月合併營收65.62億元，較上7月成長9.4%，與去年同期相比為年減少6.3%；累計其今年前8月營收為474.87億元，較去年同期增加2.9%。另外軟板上游FCCL龍頭台虹（8039）月增3.8%。

台虹5日公布2025年8月份合併營業收入為新臺幣9.36億元，較上月增加3.8%，較去年同期減少2.94%。

台虹由工研院及臺灣電子材料領域等專業人才所共同籌創，以軟性銅箔基板(FCCL)為主要生產項目。台虹身為臺灣軟性銅箔積層板的領導製造商，一直以成為「亞洲地區最大的電子材料塗布製造商」為公司願景。提供各種不同規格的產品，並進一步開發新產品來滿足客戶的需求。