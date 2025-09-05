光鋐營收／8月1.26億元創下15個月以來新高 月增5.97%、年增14.5%

光鋐（4956）5日公布8月營收達1.26億元，創下15個月以來新高，月增5.97%、年增14.5%，營運表現亮眼。

光鋐指出，在環保節能趨勢與AI人工智慧興起下，LED應用從消費性電子產品逐步擴展至車用、智慧照明及物聯網等領域，帶動產業需求成長。公司積極轉型，並聚焦於高毛利的車用照明與Micro LED等利基型產品，期望藉此開拓新藍海。

展望未來，光鋐表示，將持續深耕車用及感測市場。公司在車用市場銷售對象主要為大陸以外客戶，訂單呈現穩定上升趨勢，有助於營運穩健成長。在感測方面，公司除了持續開發自動化及生物感測等新興應用，也看好相關人體監測領域的發展前景，可望為公司未來營運增添新動能。