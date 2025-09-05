快訊

柯文哲今不交保 胞妹柯美蘭難受：哥哥知道家裡沒7千萬

英文課播「中共大閱兵」嗆同學不喜歡可離開 北市和平高中老師道歉了

光鋐營收／8月1.26億元創下15個月以來新高 月增5.97%、年增14.5%

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

光鋐（4956）5日公布8月營收達1.26億元，創下15個月以來新高，月增5.97%、年增14.5%，營運表現亮眼。

光鋐指出，在環保節能趨勢與AI人工智慧興起下，LED應用從消費性電子產品逐步擴展至車用、智慧照明及物聯網等領域，帶動產業需求成長。公司積極轉型，並聚焦於高毛利的車用照明與Micro LED等利基型產品，期望藉此開拓新藍海。

展望未來，光鋐表示，將持續深耕車用及感測市場。公司在車用市場銷售對象主要為大陸以外客戶，訂單呈現穩定上升趨勢，有助於營運穩健成長。在感測方面，公司除了持續開發自動化及生物感測等新興應用，也看好相關人體監測領域的發展前景，可望為公司未來營運增添新動能。

LED 光鋐

延伸閱讀

全民權證／華晶科 挑逾150天

最牛一輪／原相發光 台新4A 鍍金

韓系國產MPV新動力終於來了！Hyundai Custin 2.0T預售價157萬起

宏齊因無人機應用 連兩日開盤即漲停

相關新聞

鴻海營收／8月6,065億元、年增10.6%創同期新高 AI機櫃出貨季增三倍

鴻海（2317）5日公布2025年8月營收為6,065億元，月減1.2%，年增10.61%，創同期新高。（若以美元計價相...

川湖8月營收14.54億元創新高 股價登新天價

伺服器滑軌廠川湖今天公布8月營收新台幣14.54億元，年增67.46%，比7月成長3.4%，打破今年4月寫下的單月營收歷...

台光電營收／8月87.6億元、年增52.6%創新高 受惠 AI 伺服器成長力道

台光電（2383）5日公布8月營收87.65億元，月成長4.7%，年成長52.7%，再創歷史新高，台光電提到，受惠AI伺...

尖點營收／8月3.89億元、月增8% 年增21.7%創新高

尖點（8021）5日公布自行結算民國114年8月份合併營收為新台幣389,729仟元，較上月增加8%，較113年同期增加...

中環賣中壢廠給金像電　處分利益11億挹注股價漲停

光碟片大廠中環以新台幣16億元的交易金額，出售桃園中壢廠給PCB廠金像電，中環估計處分利益為11億元，推升今天股價爆量漲...

金居爆量飆漲停！漲勢更勝報價喊漲的「銅箔基板三雄」

日本三井金屬近日向客戶群預告高階電解銅箔漲價，平均漲幅約15%，市場關注台鏈銅箔生產業者金居（8358）及南亞（1303...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。