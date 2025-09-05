創意營收／8月業績創歷年同期新高 預期本季營收可望季增雙位數百分比

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商創意（3443）於5日公布8月業績，月增逾二成，為歷年同期新高表現。

創意8月合併營收為27.68億元，月增23.9％，年增42.3％，累計前八月合併營收為181.29億元，較去年同期增加5％。

創意預期本季營收可望季增雙位數百分比，全年業績與量產業務收入也都將維持年增雙位數百分比，惟全年毛利率表現估計將下滑數個百分點，而獲利增幅受限於匯率、應用案件轉換等因素影響，可能不會與營收成長幅度相當，但對明年之後的表現有一定信心。

創意上半年營收結構中，以應用別來區分，加密貨幣貢獻比重約在三成以上，雲端服務供應商（CSP）貢獻約25％。該公司預期大約到第4季時，CSP客戶相關量能就會進一步出現，並於明年上半放大。