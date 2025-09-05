宏達電營收／8月2.66億元 月增80.85%、年增31% AI 眼鏡好補

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）8日公布8月合併營業收入2.66億元，月增80.85%，年增31%，累計今年前8月合併營業收入18.17億元，年增1.1%。

宏達電正式推出首款AI智慧眼鏡VIVE Eagle，由台灣製造並全球首發，以不到49克的輕盈機身結合精品設計與多元AI功能，成為智慧穿戴新亮點。

宏達電表示，VIVE Eagle支援繁體中文語音操控，搭載高通AR1平台與1,200萬畫素超廣角相機，能以一句「Hey VIVE」完成拍照、翻譯、查詢與音樂播放。因採開放式AI架構設計可串接Google Gemini與OpenAI GPT，並持續透過更新擴充功能，展現HTC在AI與穿戴市場的布局。

HTC攜手2020EYEhaus，打造從試戴、配鏡到購買的一站式服務，並與台灣大哥大（3045）獨家合作推出搭配5G資費0元入手方案，消費者另享24個月「VIVE AI Plus」服務與配鏡優惠。自8月發表以來，VIVE Eagle預購反應踴躍，首批交機現場吸引人潮，不僅旅遊、運動應用受青睞，通勤途中能以語音查詢即時新聞或快速記錄待辦事項，甚至在停車場，只需語音紀錄車位位置，日後便能快速查詢。

宏達電指出，這些情境應用讓消費者深刻感受到 VIVE Eagle不僅是一副眼鏡，更是生活中的AI貼身顧問。不少消費者更直言，VIVE Eagle的設計「誰戴誰好看」，兼顧外觀與功能，是少見能同時滿足時尚感與科技應用的AI眼鏡。

VIVE Eagle建議售價15,600元，推出紅、棕、灰、黑四色，9月1日正式上市。宏達電表示，AI眼鏡將成為繼手機、手錶之後的新世代必備裝置，VIVE Eagle不僅是一項產品創新，更是推動AI穿戴生態圈的重要一步。

