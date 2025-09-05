快訊

致伸營收／8月50.8億元、月減4.9% 受客戶調整出貨影響僅PC相關呈月增

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

致伸（4915）5日營收50.8億元，月減4.9%、年減9.47%，累計今年前八月營收398億元，年增0.37%。

致伸表示，8月營收受到客戶因應關稅調整出貨小幅影響，僅PC相關產品呈現月增。B2B與AIoT專案持續年增，公共安全與車隊管理需求穩健。

致伸憑藉在視聽覺技術整合上的深厚基礎，積極拓展應用至AI智慧監控、車載系統與工業檢測等高成長、高附加價值領域，全面深化智慧感測布局。在工業檢測方面，致伸結合邊緣AI技術，提供可應用於行為偵測、瑕疵檢查與品質控管等多元場景的感測解決方案，協助客戶提升產品良率、製程穩定性與生產效率，滿足自動化製造與智慧工廠對即時性與精準度的高度需求。

致伸以深化多感合一感測融合（X-in-1 Sensory Fusion）為策略核心，持續強化系統整合能力及拓展應用領域，不僅提升產品附加價值進一步鞏固市場競爭力。

致伸 營收

