貿聯8月營收57.74億同期新高 盤中飆新天價

連接線束大廠貿聯-KY今天公告8月營收新台幣57.74億元，月減4.3%，年增26.66%，為歷年同期新高。貿聯-KY今天盤中股價最高飆上1100元，再創歷史新天價，終場漲15元，收在1075元。

貿聯表示，8月營收比7月略減，主因歐洲暑假工作天數較少，出貨量較前1個月減少，不過仍續創歷史同期新高。

貿聯進一步說明各主要產品線8月表現，資訊用線束受惠受惠人工智慧（AI）資料中心建設需求，高效能運算客戶出貨量持續強勁。工業用線束整體出貨量因歐洲假期影響而減少。電動車市場持續逆風，貿聯8月車用線束出貨量持平。電器用線束整體出貨量也下滑。

受惠AI資料中心大量建置，帶動貿聯的高速數據、高功率電纜及連接器銷售大增。貿聯上月底剛公布半年報，第2季每股稅後純益達10.54元，首次1季賺進1個股本。累積上半年每股稅後純益已達18.95元。

貿聯今年以來股價表現帶勁，成為新千金股，今天盤中股價最高飆上1100元，再創歷史新天價，終場上漲15元或1.42%，收在1075元。