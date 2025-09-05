快訊

鴻海營收／8月6,065億元、年增10.6%創同期新高 AI機櫃出貨季增三倍

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海。圖／聯合報系資料照片
鴻海。圖／聯合報系資料照片

鴻海（2317）5日公布2025年8月營收為6,065億元，月減1.2%，年增10.61%，創同期新高。（若以美元計價相較前月持平，年增約22.2%）。累計前8月營收為4.65兆元，年增16.65%，創同期新高。

展望第3季，鴻海表示，雲端網路產品出貨大幅提升，料將保持強勁成長趨勢，且ICT產品進入傳統旺季，營運將逐漸加溫，預期第3季整體營運將會有季增及年增的表現，但仍需密切關注全球政經局勢及匯率變化之影響。

鴻海8月營收6,065億元，月減1.20%。其中，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」呈現強勁成長，尤其在強勁的AI機櫃出貨動能帶動下，月對月強勁成長。AI機櫃季增三倍預期持續穩健達標。

鴻海8月營收，年增10.61%。其中，「雲端網路產品類別」與去年同期相比強勁成長，「元件及其他產品類別」呈現顯著成長，「電腦終端產品類別」呈約略衰退，而「消費智能產品類別」與去年同期相比衰退。

至於鴻海今年前8月累計營收為4.65兆元，年增16.65%。其中，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」與去年同期相比強勁成長、「電腦終端產品類別」表現顯著成長，「消費智能產品類別」則表現約略持平。

