臻鼎營收／8月146.5億元、月增逾9% 客戶因關稅提前拉貨

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
臻鼎董座沈慶芳先前在股東會後受訪。記者尹慧中攝影
臻鼎董座沈慶芳先前在股東會後受訪。記者尹慧中攝影

全球 PCB 領導大廠臻鼎-KY（4958）於5日公布2025 年 8 月合併營收為新台幣 146.51 億元，月增 9.13%，年減 17.75% ; 累計 1 至 8月營收達新台幣 1,062.89 億元，年增 10.49%，刷新歷年同期新高紀錄。

臻鼎表示，8 月合併營收呈現月增但年減的態勢，主要受客戶因關稅不確定性而於第2季提前拉貨所影響。然而 8 月營收以產品應用別來看，IC 載板與伺服器/車載/光通訊維持年增表現，且雙雙站上歷年同期新高，顯示公司在多元高階應用布局已逐步展現成果。

臻鼎強調，如先前法說會時所說，因客戶舊品於第2季提前拉貨，今年第3季合併營收季增幅度較往年趨緩。整體而言，下半年客戶在新品方面的備貨節奏正常，加上 IC 載板與伺服器/車載/光通訊在客戶訂單陸續貢獻下，將保持成長動能，公司預期下半年營運表現仍將優於上半年。同時，明年將是臻鼎邁入下一階段成長的關鍵年，不僅在 AI 手機、折疊機與 AI 眼鏡將有明顯成長機會，加上高階 AI 伺服器取得重要客戶訂單、IC 載板需求升溫，預期四大應用營收將全面加速成長。

臻鼎將於 9 月 10-12 日參與 SEMICON Taiwan 2025 國際半導體展，在南港展覽館 2館 4 樓 S 區（AI 半導體技術概念區）展出最前沿的高階 IC 載板與 AI 伺服器板技術。其中，臻鼎簡禎富總經理將於 9 月 11 日參與高科技智慧製造論壇，以「 PCB製造數位轉型 賦能 AI 時代協同進化」為演講專題，分享臻鼎在 PCB 製造中導入半導體等級的智慧製造與數位轉型，以高技術、高品質、高良率的高階產品掌握 AI 帶來的龐大商機。

