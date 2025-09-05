AES-KY前8月營收超越去年全年 BBU族群股價齊漲

快訊

中央社／ 台北5日電

受惠BBU（電池備援電力模組）風潮崛起，鋰電池模組廠AES-KY今天公布8月營收新台幣13.82億元，月增2.9%，比去年同期大幅成長78.78%，創下近3年新高。

累積AES-KY今年前8月營收101.36億元，年增率高達69.38%，已超越去年全年營收100.36億元。

另外同屬BBU族群的順達今天也公布8月營收14.29億元，年增1.38%，月增率高達40.6%，創下近14個月新高。累積順達前8月營收80.57億元，年減17.87%。

受惠新AI伺服器逐漸將BBU列為標配，以降低斷電風險，BBU族群今天股價再度發飆，AES-KY、順達、加百裕皆攻上漲停板，股價分別漲至1340元、402.5元、42.10元，新盛力也大漲13.5元或9.12%，終場收在161.5元。

