快訊

江祖平控三立高層兒「心臟病藥偷換鎮定劑」性侵 學妹再爆曾遭騷擾

「這不是我的阿嬤！」新竹市立殯儀館誤燒遺體 家屬崩潰怒毆業者

川湖8月營收14.54億元創新高 股價登新天價

中央社／ 台北5日電
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

伺服器滑軌廠川湖今天公布8月營收新台幣14.54億元，年增67.46%，比7月成長3.4%，打破今年4月寫下的單月營收歷史紀錄14.49億元，再創新高。

川湖今天股價同步改寫新天價，終場大漲215元或7.18%，收3210元。

川湖今年前8月營收110.44億元，年增率77.87%。川湖說明，由於新產品開始出貨，導致年對年營收增幅較大。

受惠AI伺服器建置大爆發，尤其輝達（NVIDIA）的GB200出貨轉順、GB300即將推出，川湖為其中伺服器滑軌主力供應商，業績跟著水漲船高。川湖執行副總經理暨發言人王俊強日前在法說會中表示，雖然基期已高，川湖第3季業績可望比第2季持平或稍微成長，下半年業績會比上半年好。

川湖第2季受到新台幣升值衝擊，第2季歸屬母公司淨利6.14億元，年減57.8%，更比第1季大幅縮水75.5%，創下近6季新低。王俊強認為，匯率等外在因素非公司能控制，川湖要做的是把該做的事情做好。

王俊強強調，目前看到AI的趨勢已經很明顯，會一路延續到2026、2027年，川湖在對的趨勢上，擁有對的產品，並努力開發新品，迎合產業趨勢。

營收

延伸閱讀

發哥…聯發科（2454）要被輝達併購？專家「別鬧了不可能」：最簡單兩大理由

宇瞻營收 寫最旺8月

M31營收／8月1.01億元、年月雙減 惟本季美元營收表現看增

外資買超115億元！「這檔金融股」最受青睞 9月以來外資天天買

相關新聞

川湖8月營收14.54億元創新高 股價登新天價

伺服器滑軌廠川湖今天公布8月營收新台幣14.54億元，年增67.46%，比7月成長3.4%，打破今年4月寫下的單月營收歷...

台光電營收／8月87.6億元、年增52.6%創新高 受惠 AI 伺服器成長力道

台光電（2383）5日公布8月營收87.65億元，月成長4.7%，年成長52.7%，再創歷史新高，台光電提到，受惠AI伺...

尖點營收／8月3.89億元、月增8% 年增21.7%創新高

尖點（8021）5日公布自行結算民國114年8月份合併營收為新台幣389,729仟元，較上月增加8%，較113年同期增加...

中環賣中壢廠給金像電　處分利益11億挹注股價漲停

光碟片大廠中環以新台幣16億元的交易金額，出售桃園中壢廠給PCB廠金像電，中環估計處分利益為11億元，推升今天股價爆量漲...

金居爆量飆漲停！漲勢更勝報價喊漲的「銅箔基板三雄」

日本三井金屬近日向客戶群預告高階電解銅箔漲價，平均漲幅約15%，市場關注台鏈銅箔生產業者金居（8358）及南亞（1303...

群聯領軍漲停 記憶體模組廠齊揚 市場大力按讚

記憶體族群5日盤中多點開花，群聯（8299）強勢亮燈漲停，報528元，成交金額超過27億元，帶動威剛（3260）、宇瞻（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。