川湖8月營收14.54億元創新高 股價登新天價

伺服器滑軌廠川湖今天公布8月營收新台幣14.54億元，年增67.46%，比7月成長3.4%，打破今年4月寫下的單月營收歷史紀錄14.49億元，再創新高。

川湖今天股價同步改寫新天價，終場大漲215元或7.18%，收3210元。

川湖今年前8月營收110.44億元，年增率77.87%。川湖說明，由於新產品開始出貨，導致年對年營收增幅較大。

受惠AI伺服器建置大爆發，尤其輝達（NVIDIA）的GB200出貨轉順、GB300即將推出，川湖為其中伺服器滑軌主力供應商，業績跟著水漲船高。川湖執行副總經理暨發言人王俊強日前在法說會中表示，雖然基期已高，川湖第3季業績可望比第2季持平或稍微成長，下半年業績會比上半年好。

川湖第2季受到新台幣升值衝擊，第2季歸屬母公司淨利6.14億元，年減57.8%，更比第1季大幅縮水75.5%，創下近6季新低。王俊強認為，匯率等外在因素非公司能控制，川湖要做的是把該做的事情做好。

王俊強強調，目前看到AI的趨勢已經很明顯，會一路延續到2026、2027年，川湖在對的趨勢上，擁有對的產品，並努力開發新品，迎合產業趨勢。