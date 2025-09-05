中環賣中壢廠給金像電　處分利益11億挹注股價漲停

光碟片大廠中環以新台幣16億元的交易金額，出售桃園中壢廠給PCB廠金像電，中環估計處分利益為11億元，推升今天股價爆量漲停。

中環4日公告處分桃園中壢廠，業界推估，11億的處分利益將挹注中環每股盈餘1元左右，有望扭轉上半年虧損局面。

中環今天股價開高走高，隨即攻上漲停價9.41元並鎖住，午盤成交量近萬張，目前仍有超過1.7萬張買單高掛。金像電盤中上漲約1%，為441.5元。

根據公告內容，中環預計出售的廠房位於桃園中壢，土地面積約4113坪，建物面積共約3326坪。

中環上半年累計合併營收34.08億元，年減5%，歸屬於母公司業主淨損4.98億元，每股虧損0.46元。

因應AI伺服器與網通應用客戶需求大增，金像電表示，取得中壢廠的用途為擴建台灣廠。

金像電為4大CSP（雲端服務供應商）ASIC伺服器PCB主要供應商，因應AI伺服器與網通產品強勁需求，金像電決定再進行擴產，董事會通過發行第3次無擔保可轉換公司債（CB），發行總額上限為90億元，主要用於購置土地、興建廠房、新建廠房購買設備等。