快訊

校園濫訴「零成本」恐加劇大缺師 老師為自保選擇冷漠

稱「手握坐牢關鍵證據」 士檢指揮內湖警方通知江祖平到案

傳聞再起！外媒點名黃仁勳可能出手收購聯發科

中環賣中壢廠給金像電　處分利益11億挹注股價漲停

中央社／ 台北5日電

光碟片大廠中環以新台幣16億元的交易金額，出售桃園中壢廠給PCB廠金像電，中環估計處分利益為11億元，推升今天股價爆量漲停。

中環4日公告處分桃園中壢廠，業界推估，11億的處分利益將挹注中環每股盈餘1元左右，有望扭轉上半年虧損局面。

中環今天股價開高走高，隨即攻上漲停價9.41元並鎖住，午盤成交量近萬張，目前仍有超過1.7萬張買單高掛。金像電盤中上漲約1%，為441.5元。

根據公告內容，中環預計出售的廠房位於桃園中壢，土地面積約4113坪，建物面積共約3326坪。

中環上半年累計合併營收34.08億元，年減5%，歸屬於母公司業主淨損4.98億元，每股虧損0.46元。

因應AI伺服器與網通應用客戶需求大增，金像電表示，取得中壢廠的用途為擴建台灣廠。

金像電為4大CSP（雲端服務供應商）ASIC伺服器PCB主要供應商，因應AI伺服器與網通產品強勁需求，金像電決定再進行擴產，董事會通過發行第3次無擔保可轉換公司債（CB），發行總額上限為90億元，主要用於購置土地、興建廠房、新建廠房購買設備等。

中環 金像電

延伸閱讀

金像電、世芯 認購夯

全民權證／金像電 挑逾150天

政府擬砸千億元打造機器人重鎮！概念股強攻 凌陽等四檔觸漲停

看好AI伺服器！外資大升川湖、奇鋐等七檔AI股目標價 調幅均逾25%

相關新聞

尖點營收／8月3.89億元、月增8% 年增21.7%創新高

尖點（8021）5日公布自行結算民國114年8月份合併營收為新台幣389,729仟元，較上月增加8%，較113年同期增加...

中環賣中壢廠給金像電　處分利益11億挹注股價漲停

光碟片大廠中環以新台幣16億元的交易金額，出售桃園中壢廠給PCB廠金像電，中環估計處分利益為11億元，推升今天股價爆量漲...

金居爆量飆漲停！漲勢更勝報價喊漲的「銅箔基板三雄」

日本三井金屬近日向客戶群預告高階電解銅箔漲價，平均漲幅約15%，市場關注台鏈銅箔生產業者金居（8358）及南亞（1303...

群聯領軍漲停 記憶體模組廠齊揚 市場大力按讚

記憶體族群5日盤中多點開花，群聯（8299）強勢亮燈漲停，報528元，成交金額超過27億元，帶動威剛（3260）、宇瞻（...

精測早盤亮燈漲停 8月營收創今年新高、AI 探針卡訂單動能強

半導體測試介面大廠精測（6510）5日股價強勢開高，早盤不久即直奔漲停價1,390元，成交量逾千張。法人看好其AI與高階...

DRAM 雙雄南亞科及華邦電爆量勁揚 DDR 概念股同步沾光

DRAM大廠南亞科（2408）5日開盤後勁揚，一舉突破50元關卡，量價齊揚；華邦電（2344）也同步大漲超過5%；此外，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。