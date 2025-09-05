群聯領軍漲停 記憶體模組廠齊揚 市場大力按讚

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

記憶體族群5日盤中多點開花，群聯（8299）強勢亮燈漲停，報528元，成交金額超過27億元，帶動威剛（3260）、宇瞻（8271）、創見（2451）等記憶體模組廠同步走揚，成為盤面最受矚目的焦點族群，市場資金明顯回流NAND與模組供應鏈。

群聯執行長潘健成日前指出，NAND市況比預期更強，原廠啟動供貨配額管制，已有兩家日系供應商明示「年底前無法交貨」，只能「隨行就市」、「買不到就得買貴」。原預估第3季NAND晶片漲幅約3%至5%，如今上修至5%至10%，漲勢超乎預期。

潘健成分析，記憶體廠近年資本支出集中投入高頻寬記憶體（HBM），對NAND產線投入相對減少，導致供給吃緊。同時，AI浪潮驅動伺服器儲存需求激增、PC邁向1TB SSD主流化，Hybrid AI應用尚未全面開花，未來潛力更大。

群聯近年積極擴展AI伺服器應用版圖，高速控制晶片打入美系客戶供應鏈，並具備早期採購低價庫存優勢，法人看好出貨位元率續增、毛利結構轉佳，營運有望挑戰新高。

在族群激勵下，模組廠同步受惠。威剛早盤漲至110元、漲幅4.76%，宇瞻拉升至65.7元、漲幅5.46%，創見亦上漲3.45%至105元，投資人情緒明顯回溫。

法人指出，模組廠除消費性市場逐步回穩外，紛紛切入伺服器、車用與工控等高階應用，加上NAND現貨與合約價同步走揚，預期未來業績將進一步升溫，相關個股可望迎來評價重估契機。

