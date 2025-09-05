BBU 族群強力送電 系統電、加百裕、AES 齊鎖漲停

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

AI熱潮持續發燒，資料中心與關鍵基礎設施需求爆發，推升伺服器電池備份單元（BBU）市場加速起飛，BBU族群5日隨台股多頭攻高，系統電（5309）、加百裕（3323）、AES-KY（6781）連袂漲停，順達（3211）也一度閃紅燈，新盛力（4931）、台達電（2308）、光寶科（2301）等同步走強，成為盤面多頭指標之一。

系統電8月營收2.56億元，月增4%、年增6.1%，累計前8月達22億元，年增4.54%，創同期新高。股價受惠基本面表現亮眼，5日盤中強攻漲停61.1元，直逼歷史高點62.4元，成交量逾3.8萬張，無視外資單日賣超2,820張。

系統電表示，前8月營運表現主要受惠工業強固電腦（IPC）持續放量，無人機專案進入美國偵防應用，UPS電源系統穩健成長，三大業務合計營收近五成，產品組合正轉向高附加價值。法人看好全年業績挑戰新高。

此外，系統電策略投資加百裕並派任董事，雙方將聚焦於BBU及無人機，整合電機、電控與電池技術，擴大新客戶導入。系統電無人機解決方案涵蓋高效能飛行載具、地面控制系統與客製電池模組，主攻公共安全、巡檢及軍工應用。公司並透露，BBU產品線已接近驗證完成，最快第4季底開始貢獻營收，明年將隨美國德州新廠投產，提供穩定出貨動能。

AES-KY方面，7月營收13.4億元，改寫單月次高、創歷年新高；前7月營收87.54億元、年增67.99%。法人指出，BBU將扮演AES-KY下半年營收與獲利主要引擎，營收增幅可望超越LEV，此外，美國CSP新客戶正值送樣測試，法人看AES-KY營運可望增長。

