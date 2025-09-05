精測早盤亮燈漲停 8月營收創今年新高、AI 探針卡訂單動能強

半導體測試介面大廠精測（6510）5日股價強勢開高，早盤不久即直奔漲停價1,390元，成交量逾千張。法人看好其AI與高階智慧手機晶片測試需求持續暢旺，加上4日公布的8月營收創下今年單月新高，激勵買盤湧入。

精測公告，2025年8月自結合併營收達4.13億元，月增0.9%、年增36.99%，改寫今年單月高點；累計前8月營收達31.91億元，年增59.75%，同步改寫同期新高。法人指出，精測營運動能來自AI、高速運算（HPC）及次世代智慧手機應用升級，有望帶動下半年業績續揚。

公司表示，隨著客戶產品升級及新應用推廣，對手機與AI領域的長期市場機會持續看好。旗下AI核心的iSD智慧設計平台已導入實際專案，可顯著縮短設計周期、提升效率，幫助客戶加速產品上市，並鞏固精測在高階晶片測試市場的領先地位。

總經理黃水可指出，下半年將進入手機AP探針卡旺季，同時新一代高速運算晶片也陸續進入工程驗證階段，訂單能見度明朗。本季營收可望續揚，第4季則力拚持平。精測預計於下週登場的SEMICON Taiwan 2025中，展示全系列探針卡與晶圓測試介面解決方案，並於10日發表AI驅動的全流程探針卡解決方案，11日也將出席先進測試論壇，分享AI設計平台實務應用。