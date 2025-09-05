DRAM 雙雄南亞科及華邦電爆量勁揚 DDR 概念股同步沾光
DRAM大廠南亞科（2408）5日開盤後勁揚，一舉突破50元關卡，量價齊揚；華邦電（2344）也同步大漲超過5%；此外，記憶體模組廠的威剛（3260）、創見（2451）、十銓（4967）、宇瞻（8271）和宜鼎（5289）也隨之走揚。
南亞科8月合併營收67.63億元，創43個月新高，月增26.4%，年增141.3%，主要受惠近期DRAM報價回升、價量齊揚態勢；前八月合併營收298.29億元，年增19.45%。
台新投顧認為，DRAM報價持續攀升，保守預計第3季季增三成以上，南亞科增加DDR4產能處滿載階段。等模組廠驗證通過第3季合約價將補漲，2025年毛利率有望翻正10~15%。
