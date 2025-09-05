快訊

冠蓋滿京華 斯人獨憔悴！川普白宮宴請科技大咖 昔日麻吉馬斯克缺席

早餐後別馬上刷牙、多打網球…6個小習慣可能讓你活得更健康

新北驚傳電梯井意外！男子從高處急墜 無生命跡象送醫搶救

DRAM 雙雄南亞科及華邦電爆量勁揚 DDR 概念股同步沾光

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
南亞科總經理李培瑛（本報系資料庫）
南亞科總經理李培瑛（本報系資料庫）

DRAM大廠南亞科（2408）5日開盤後勁揚，一舉突破50元關卡，量價齊揚；華邦電（2344）也同步大漲超過5%；此外，記憶體模組廠的威剛（3260）、創見（2451）、十銓（4967）、宇瞻（8271）和宜鼎（5289）也隨之走揚。

南亞科8月合併營收67.63億元，創43個月新高，月增26.4%，年增141.3%，主要受惠近期DRAM報價回升、價量齊揚態勢；前八月合併營收298.29億元，年增19.45%。

台新投顧認為，DRAM報價持續攀升，保守預計第3季季增三成以上，南亞科增加DDR4產能處滿載階段。等模組廠驗證通過第3季合約價將補漲，2025年毛利率有望翻正10~15%。

DRAM 南亞科

延伸閱讀

宇瞻營收 寫最旺8月

南亞科8月營收67.63億元、月增26.4% 寫43個月來新高

這檔記憶體股 翻身拚轉盈

全民權證／南亞科 兩檔有戲

相關新聞

i17新機問世倒數 大摩：鴻海8月營收估增16%

蘋果iPhone 17系列新機問世倒數，陸媒報導，iPhone最大組裝廠鴻海集團旗下富士康大陸廠區忙翻天，人力大吃緊，「...

奇鋐、雙鴻 小摩力挺

摩根大通（小摩）證券指出，未來Rubin晶片的散熱元件，將由冷板改採微通道蓋板（microchannel lid），預期...

台灣大 先買後付交易熱

台灣大哥大（3045）近年積極強化電信金融服務，推動先買後付服務，旗下「大哥付你分期」合作通路包含91APP合作品牌、m...

遠傳 擴大電信帳單應用

電信帳單應用愈趨多元，從停車費、遊戲點數儲值、Google Play、Apple Store代收，甚至加購旅平險等，現在...

聯電8月營收 跌破200億

晶圓代工廠聯電（2303）昨（4）日公告8月營運成果，跌破200億元關卡，滑落至191.6億元，月減4.3%，年減7.2...

群光8月營收月增5% 穩懋增2%

群光（2385）昨（4）日公布8月營收達64.8億元，月增5%、年減12.4%，主要受惠鍵盤、影像及電源業務成長，其中以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。