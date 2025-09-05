聽新聞
i17新機問世倒數 大摩：鴻海8月營收估增16%

經濟日報／ 記者蕭君暉魏興中／台北報導
鴻海。 路透
鴻海。 路透

蘋果iPhone 17系列新機問世倒數，陸媒報導，iPhone最大組裝廠鴻海（2317）集團旗下富士康大陸廠區忙翻天，人力大吃緊，「上午報名，下午就可以進廠（上工），而且要有加班的心理準備」，凸顯蘋果新機備貨力道強勁，鴻海集團後續業績可期。

摩根士丹利（大摩）證券看好，8月業績將成為鴻海股價的利多催化劑。大摩劃分出三種情境，並以情境二、也就是估計鴻海營收約7,120億元、月增約16%的可能性最高，在此情況下，預期股價將持平或漲5%。

富士康生產線有多忙？陸媒以「求職者現在報名，等會就帶著行李去富士康面試，面試過了，下午就可以進廠」形容。深圳龍華汽車站一位人力仲介表示。可以看出，鴻海深圳廠等蘋果供應鏈正在忙著生產與招工。

一位招工仲介說，目前正在急切招工的工廠，大部分都與蘋果手機的生產有關。隨著蘋果手機發售時間臨近，多位仲介都強調「要做好加班的心理準備」。

