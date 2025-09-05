聽新聞
聯電8月營收 跌破200億

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

晶圓代工廠聯電（2303）昨（4）日公告8月營運成果，跌破200億元關卡，滑落至191.6億元，月減4.3%，年減7.2%。法人認為，聯電第3季營運表現應可符合預期。

聯電先前預計，今年第3季晶圓出貨量將較第2季增加1%-3%，產品平均美元售價持平，產能利用率約74%至76%。累計今年前8月營收1,558.16億元，年增1.86%。

聯電看好22奈米及28奈米方案將持續獲得客戶採用，在無線通訊領域市占率可望提升，為滿足客戶多元化製造及提升供應鏈韌性的需求，聯電新加坡晶圓12i第3期新廠擴建，預計於2026年開始量產。

全年訂單能見度雖下滑，但聯電2025全年維持成長態度不變，預估略優於可服務市場的年增1-3%，在22／28奈米製程受惠設計案持續導入，力拚2026-2027年相關市場市占率進一步擴大。

聯電積極與英特爾合作12奈米技術，已開始進行晶片效能驗證，PDK可望在2026年6月提供給首批客戶，並在2027年開始量產貢獻營收。

