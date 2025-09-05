8月營收／東科月增28% 義隆月增15%

全球最大影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）昨（4）日公告8月營收12.99億元，攀上今年以來高點，月增28.8%，但較去年同期減少3.3%；前八月營收75.44億元，年減9.2%。

東科指出，隨著旺季效應可期，預計9月起業績仍將穩定成長，對今年營運展望持續正向樂觀。展望未來，東科先前於法說會指出，第3季起營運會快速回溫，預料將是全年營收高峰，主因開始出貨客戶新機種，相關產品單價、毛利都相當不錯，加上消費性電子傳統旺季效益挹注。

IC設計廠義隆（2458）昨（4）日公布8月合併營收為11.7億元，月增15.6％，但較去年同期減少1.5％；前八月合併營收83.33億元，年減2.4％。