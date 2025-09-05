聽新聞
金像電擴產 桃園買地

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

金像電（2368）昨（4）日公告，董事會決議斥資16億元，自光碟大廠中環取得桃園中壢土地及建物，將用來擴充產能，以因應AI伺服器／網通客戶需求大增。

根據金像電公告，自中環公司取得桃園市中壢區中工段土地及其地上建物，相關土地座落於桃園市中壢區中工段591、592、593地號，建物則位於桃園市中壢區中工段3799、1435、1435-1建號。

金像電昨日並公告，董事會決議發行國內第三次無擔保可轉換公司債，發行總額上限為90億元，每張面額10萬元，發行價格則依競價拍賣結果而定。

金像電說明，此次購買中環土地與建物，主要用於擴建台灣廠區，以因應AI伺服器與網通應用客戶需求大增。

至於公司債募資目的則用來購置土地、興建廠房、新建廠房購買設備，償還銀行借款及充實營運資金。

