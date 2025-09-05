聽新聞
亞光8月營收月增14% 第3季樂觀
光學鏡頭廠亞光（3019）昨（4）日公布8月營收24.67億元，月增14.8%，年增2.04%；前七月營收169.32億元，年增16.4%。亞光對本季營運展望樂觀，預期來自數位相機、運動相機，以及無人機等應用成長動能延續。
針對關稅變數，亞光董事長賴以仁日前坦言，受影響比較大的是緬甸關稅達40%，惟集團已將數位相機輸美產線移至菲律賓新廠生產，泰國也租賃廠房因應，下半年整體表現仍樂觀期待，數位相機今後兩、三年仍夯。
亞光今年獲利最大動能來自數位相機增長，2023年數位相機出貨量86萬台，去年增至136萬台，今年至七月底已達160萬台，看好下半年成長動能延續，明年也不錯。
今年亞光來自手機稜鏡出貨也大增兩倍，賴以仁透露，亞光利用非球面玻璃增加稜鏡的倍率及進光量，獨家供應大陸手機品牌，外界臆測為訴求「一鏡雙目」最強攝影的的華為旗艦機Pura 80 Ultra，惟稜鏡占比僅約3%。
亞光為特斯拉供應鏈之一，外界看好，特斯拉旗下無人計程車服務Robotaxi日前啟動試乘，象徵自駕技術跨入商業應用階段。亞光供應特斯拉車用光學鏡頭模組，受惠於Robotaxi大量採用FSD純視覺架構，帶來新成長動能。
至於人形機器人應用，賴以仁說，除了中國客戶外，仍有很多歐美客戶，一個人形機器人至少搭載十多顆鏡頭，不過仍小量生產，未大量生產。
